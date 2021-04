Afrique: Fiba e-sport open - Le Gabon et le Togo au menu

Les compétitions en ligne s'enchaînent. Madagascar participe pour la première fois au «Fiba e-sports open» qui en est à sa troisième édition. La version 2021 s'étalera du 16 au 18 avril. C'est une compétition internationale d'e-sport pour les équipes nationales.

Les matchs se jouent à distance sur NBA2K en utilisant le Pro-AM qui permet une personnalisation totale des avatars des joueurs, des tenues et de l'aménagement des salles. Soixante équipes nationales du monde entier réparties en six conférences participent à l'édition 2021. Six équipes s'affrontent dans les conférences d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, tandis que l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale comptent huit équipes, sept pour l'Amérique du Sud et vingt huit pour l'Europe.

Dans la conférence Afrique, Madagascar évolue dans le groupe B avec le Gabon et le Togo tandis que la poule A est composée pour sa part de la Côte d'Ivoire, championne en titre, de l'Egypte et de la Tunisie. La phase de groupe est programmée ce vendredi et les Best-of-three Playoff series auront lieu le samedi et le dimanche.

L'équipe malgache est composée de sept Ankoay dont six résidents aux EtatsUnis, Andraina Randrianarivelo, Rova Andrianarison, Johan Randrianarivelo, Ranto Andrianarison, Liantsoa Andriamandranto, Francky Andrianarison, accompagnés d'un seul local en la personne de Mamitiana Ralainaivo. Madagascar a déjà joué des matches amicaux la semaine passée et a remporté deux victoires en trois rencontres face à la Côte d'Ivoire et une défaite contre l'Égypte.

Cette compétition a été initiée en juin 2020 par la Fiba en collaboration avec NBA2K, au profit de sa stratégie d'élargir sa communauté. L'e-sport est parfaitement adapté en ces temps difficiles de pandémie ainsi que l'évolution de la communication et de la technologie.

Le Pro-AM est une compétition online qui nécessite une très bonne connexion internet, PlayStation ID (PSN), un abonnement à PlayStation Plus et chaque joueur doit avoir un Mycareer character avec un minimum de 95 rating overall.