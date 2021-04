Tunisie: L'OB ramène un point de Sfax | Mohamed M'kacher - «Un point précieux »

L'entraîneur béjaois parle d'une attitude ambitieuse de son équipe quand elle évolue en déplacement.

Le coach de l'OB, Mohamed M'kacher, est très satisfait du résultat réalisé par son équipe à Sfax. «Un nul décroché en déplacement contre une équipe intraitable et difficile à manier dans son fief, à savoir le CSS, est une grande performance. D'autant qu'on jouait dès la 25e minute de la première mi-temps amoindri après l'expulsion de Jaballah. Outre notre solidité défensive, nous avons répliqué par des attaques très dangereuses. On a failli surprendre notre adversaire, surtout si l'arbitre ne nous avait pas privés d'un penalty indiscutable», nous a confié l'entraîneur des Cigognes Mohamed M'Kacher. Il a enchaîné en mettant en évidence le beau jeu pratiqué par ses protégés : «Mon équipe est technique. Elle se compose de joueurs qui se valent et qui se donnent à fond. D'ailleurs, ils sont toujours les premiers sur la balle. Le mérite de leur belle prestation revient à leur application et à leur désir de gagner».

Au moins le nul

Mohamed M'Kacher a précisé que dès qu'il a pris l'équipe en main, il a demandé à ses protégés de «disputer les matches en déplacement sans le moindre complexe et pour chercher au moins le résultat nul comme cela a été le cas contre le CSS. D'ailleurs, contre l'EST, nous avons fait une très belle sortie. On ne méritait pas de perdre. Nous envisageons de nous comporter de la même manière en déplacement contre le CA et l'ESS. Cela, tout en faisant de notre mieux pour prendre le meilleur chez nous contre l'USBG. Ainsi, nous terminerons la saison dans un classement honnête et nous nous maintiendrons en Ligue 1», a conclu Mohamed M'Kacher qui a tenu à faire l'éloge de ses joueurs pour leur engouement et leur désir ardent de réaliser des résultats honorables.