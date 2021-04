Burkina Faso: Covid-19 - SOS/JD apporte son soutien aux familles infectées et affectées

L'Association SOS/Jeunesse et défis en collaboration avec son partenaire Endeavour Management services Abidjan (EMSA) a distribué le jeudi 15 avril 2021 à son siège à Ouagadougou des vivres et des kits de lavage des mains et d'Hygiène à 120 familles affectées ou infectées par la Covid-19. C'était sous le parrainage du député maire de l'arrondissement n°4 de Ouagadougou, Issa Anatole Bonkoungou.

SOS/Jeunesse et défis a apporté un soutien financier et alimentaire à 120 familles affectées et infectées par la maladie à Coronavirus. Ces bénéficiaires sont des personnes nécessiteuses choisies dans les différents secteurs de l'arrondissement n°4 de Ouagadougou. Ils ont reçu des kits de lavage des mains et d'hygiène, un sac de riz ou une somme pouvant atteindre 25 000 FCFA. En effet, l'appui s'est fait à trois niveaux. Il s'agit d'un appui alimentaire à 60 femmes vulnérables les plus touchées économiquement par la covid-19, de don de 20 kits de lavage de mains et d'un appui financier à 30 femmes vulnérables. Le parrain, le député maire dudit arrondissement, Issa Anatole Bonkoungou, a après une minute de silence en mémoire des victimes de covid-19, salué l'initiative de l'association de SOS/JD. « L'initiative d'aujourd'hui est une grâce dans la mesure où la mutualisation des efforts constitue une force solide contre la maladie. Il est de la responsabilité des acteurs à faire de cette lutte, une priorité dans leurs actions quotidiennes », a-t-il assené. Il a profité de l'occasion pour féliciter et encourager SOS/JD pour toutes ses œuvres réalisées au profit des populations de son arrondissement et de bien d'autres communes.

Mme Tampouré Kafando, bénéficiaire

Les bénéficiaires, à l'image de Mme Tampouré Kafando, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Elle est veuve depuis 5 ans et fait des petits boulots comme lavage de linge dans les domiciles. Avec la maladie à coronavirus, elle a été affectée. Pourtant elle a un enfant en classe de CM1 dont elle prend en charge. « J'ai eu 25 000 FCFA et je suis très heureuse. Une partie de la somme va servir à payer la dernière tranche des frais de scolarité de mon enfant que je n'avais pas soldé », s'est-elle réjouit.

Le président du conseil d'administration, Moussa Souaré et le directeur exécutif de SOS/JD, Harouna Ouédraogo ont rappelé que l'initiative est née de l'œuvre accomplie de Endeavour Management Services Abidjan (EMSA) afin d'apporter un appui alimentaire et un soutien financier aux personnes les plus touchées économiquement par la pandémie à COVID-19 toutes issues des différents secteurs de l'arrondissement n°4. Ils ont remercié ce partenaire et souhaite que d'autres partenaires puissent emboiter le pas afin de soulager la souffrance des personne qui sont dans le besoin.

En rappel, depuis le 09 mars 2020 le nombre de cas confirmés est de 13 050 dont 4 896 femmes et 8 154 hommes au Burkina.