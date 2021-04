Maroc: La généralisation de la protection sociale, un tournant dans la promotion de l'élément humain (Académicien)

Casablanca — Le projet de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, constitue un tournant sur la voie de la promotion de l'élément humain, a souligné M. Atik Essaid, politologue et chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca.

Dans une déclaration jeudi à la MAP, Atik Essaid, a indiqué que le grand chantier de généralisation de la protection sociale lancé par Sa Majesté le Roi, est le couronnement d'un long processus d'efforts visant la valorisation et le renforcement de la présence de l'État social garantissant la protection des citoyens.

Il a dans ce sens souligné que le chantier Royal, illustre le soutien fort et permanent à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la préservation de leur dignité, en particulier dans le contexte des répercussions de la pandémie de covid-19, des crises mondiales et face aux fluctuations de l'économie, notant que ce projet sociétal global et intégré est considéré comme un maillon essentiel et un tournant sur la voie de la réalisation du développement équilibré et de la justice sociale et spatiale.

La généralisation de la protection sociale constitue un nouveau tournant important qui reflète la vision perspicace de SM le Roi Mohammed VI en matière de réformes sociales et en vue d'atténuer les répercussions de la pandémie sur le secteur informel et le tissu économique national, de façon à garantir la protection sociale et économique aux citoyens et préserver leurs droits, a-t-il ajouté.

M. Essaid a de même affirmé que la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale intervient dans un contexte international marqué par la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses répercussions, et montre que l'amélioration de la vie des citoyens est une priorité majeure dans la promotion de l'élément humain, ajoutant que Sa Majesté le Roi a fait de la généralisation de la protection sociale un point de départ prometteur pour améliorer et garantir l'efficacité des programmes sociaux à court et à moyen terme.

L'académicien a également souligné que le projet de généralisation de la protection sociale constitue une révolution sociale menée par SM le Roi Mohammed VI et la concrétisation d'une nouvelle vision visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, en intégrant tous ceux qui ne bénéficient pas de la protection sociale.

SM le Roi Mohammed VI a présidé mercredi, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l'artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s'étendre, dans un second temps, à d'autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.