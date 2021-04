Bénin: La FBF annonce la nouvelle date du championnat féminin

Le championnat national de football féminin de D1 du Bénin, saison 2020-2021 va officiellement démarrer le 25 avril. La nouvelle a été portée à la connaissance de tous les responsables de clubs à travers un courrier émanant du secrétariat général de la Fédération Béninoise de Football (FBF).

Dans sa note circulaire, la Fédération Béninoise de Football (FBF) a dévoilé le chronogramme de la nouvelle saison 2020-2021. Elle a opté pour disputer la saison en deux poules.

Les 18 équipes féminines de l'élite béninoise seront réparties en deux poules de neuf (09) équipes chacune. Léopards d'Abomey, AS Les Lionnes de Bantè, Phénix de Bohicon, Espoir de Cotonou, Vigueur de Lokossa, Wengro de Natitingou, AS Galaxie de Parakou, Elite Athletic Club de Parakou et Asso Nougnon de Toviklin vont s'affronter dans la poule A. Tandis que Dynamique FC de Calavi, Gazelle de Hevié, African Leaders de Cotonou, Black Stones FC de Cotonou, Flèche Noire Sporting de Cotonou, Naja de Cotonou, Tigresses de Cotonou, Sam Nelly de Missérété et Aïnonvi de Porto-Novo seront en compétition dans la poule B.

Au total, l'on aura droit à 150 matchs dont 144 durant la phase régulière et 6 lors des play-offs pour désigner le champion et le vice-champion de la saison. A l'issue de la phase régulière, l'équipe classée première de sa poule est qualifiée directement pour les demi-finales tandis que les équipes classées respectivement en deuxième et troisième sont qualifiées pour les quarts de finale. Les quarts de finale auront lieu le dimanche 19 septembre 2021. Pour ce qui concerne les relégations, l'équipe classée à la neuvième place de sa poule de phase régulière descend en division inférieure pour la saison suivante.

Par ailleurs, la FBF annonce également qu'elle prendra en charge au profit des clubs de D1 féminins, l'assurance de trente-deux (32) personnes à savoir : vingt-cinq (25) joueuses et sept (07) membres de l'encadrement technique. Aussi, la Fédération béninoise de football (FBF) invite les présidents des clubs à se conformer à certaines dispositions prises dont l'enregistrement des joueuses sur la plate-forme de la Fédération.

Initialement prévu pour le 28 mars, reporté par la suite au 18 avril, le championnat national de football féminin de D1 du Bénin, connaîtra son lancement officiel, le 25 avril 2021 avec les matchs de la 4e journée.