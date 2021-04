Afrique: IWG, le leader mondial des espaces de travail flexible, se lance au Togo, en Libye, en Guinée et au Gabon

communiqué de presse

Zug, Suisse — Le groupe IWG se dote de nouveaux marchés en Afrique et porte sa présence mondiale à 120 pays.

IWG, le leader mondial des espaces de travail flexible, s'associe à de nouveaux partenaires franchisés au Togo, en Libye et en Guinée afin de faire croître le réseau mondial du groupe qui se développe rapidement en Afrique et également prêt à se lancer au Gabon.

Le Togo est l'un des derniers pays à avoir saisi les opportunités de croissance économique offertes par les espaces de travail flexible. Un centre Regus ouvrira en mai 2021 sous forme de franchise en partenariat avec le groupe Confortis International.

Situé au 2447 Avenue de la Chance, le centre Regus occupe un emplacement stratégique au sein du nouveau quartier d'affaires de GTA Lomé II, en face de la Direction Générale de LONATO, à proximité des ambassades et des sièges des grandes entreprises et institutions et à trois minutes du Palais Présidentiel. Ce centre Regus situé sur l'Avenue de la Chance se trouve également à dix minutes de l'aéroport et à quinze minutes du port togolais de Lomé, le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Le port confère à la capitale un avantage géographique grâce à son équipement de pointe pour la manutention des conteneurs, qui sert de porte d'entrée aux pays enclavés que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Les installations de haute qualité du centre, qui comprennent des espaces de coworking, des salles de réunion privées, un salon d'affaires et une technologie de pointe, répondront aux besoins des entreprises de toutes tailles, des startups aux multinationales, dans ce centre d'affaires en pleine expansion. Le centre Regus situé sur l'Avenue de la Chance proposera 160 postes de travail ainsi que six salles de réunion et de conférence, dans un immeuble de 1 000 m2 composé de dix étages comprenant également une salle de sport dernier cri, des restaurants et des logements haut de gamme.

Le centre Regus Almutawasit ouvrira quant à lui en juin au cœur de la capitale libyenne, Tripoli, en partenariat avec Alhareth Ghattour. Plus d'un quart de la population de ce pays riche en pétrole vit dans la capitale. Le centre, qui dispose d'excellentes installations, dont un espace de coworking, des salles de réunion et de conférence et un salon d'affaires, se trouve dans le centre d'affaires florissant de la capitale sur la côte méditerranéenne. La zone combine des siècles d'architecture historique avec des infrastructures modernes, attirant des multinationales du monde entier.

La Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite, et pays riche en diamants et en or, profitera également des nombreux avantages d'un espace de travail flexible avec l'ouverture d'un centre Regus en mai. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Conakry Gbessia, le centre d'informations touristiques du Niger se trouve dans le quartier d'affaires du centre-ville de Kaloum et se trouve à moins de 500 mètres du palais présidentiel, des ministères, du port ainsi que des principaux hôtels et banques de la ville. Le centre d'informations touristiques du Niger, sera la tour la plus emblématique nouvellement construite dans le panorama urbain de Conakry. Regus inaugure le centre en étroite collaboration avec son partenaire franchisé, le groupe Sonoco.

IWG ouvrira son premier espace de travail flexible au Gabon, l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique et le plus grand producteur de manganèse au monde. Le centre Regus Serena Building, comprend 38 bureaux privés, un espace de coworking réservé avec 100 postes de travail et deux salles de réunion. Il est situé au 3ème étage du bâtiment et bénéficie d'un emplacement privilégié dans le quartier du Petit Paris à Libreville, à 15 minutes de route de l'aéroport international Léon Mba.

Mark Dixon, fondateur et PDG d'IWG, a déclaré : « Avec les dernières inaugurations au Togo, en Libye, au Gabon et en Guinée, nous sommes ravis d'étendre notre réseau en pleine expansion à plus de 25 pays en Afrique. Des études ont montré qu'au niveau mondial, le secteur dédié à l'espace de travail flexible soutiendra la création de 30 millions de nouveaux emplois. Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la création d'opportunités de croissance offertes par le secteur à de nouveaux marchés partout dans le monde. »

Une offre de franchise avec d'excellents résultats et un soutien international

La marque Regus et sa société mère IWG sont actuellement à la recherche de partenaires franchisés motivés et engagés pour tirer parti de la demande importante d'espaces de travail flexible en Afrique.

Depuis sa création en 1989, IWG gère avec succès des espaces de travail depuis plus de trente ans. Le groupe a développé son modèle économique à travers de nombreux cycles économiques. Son modèle d'exploitation est approuvé, son succès est avéré et il peut offrir aux partenaires un retour sur investissement très intéressant.

IWG fournit de nombreuses sources de revenus, notamment des programmes d'adhésion mensuels ; des commissions pour la vente d'autres emplacements dans l'inventaire de la marque et des réservations avec l'application MyRegus, entre autres.

Dans le cadre de son nouveau programme, IWG offre une infrastructure complète pour soutenir les franchisés tout au long du cycle de vie de leur investissement. L'équipe mondiale des franchises d'IWG travaille en étroite collaboration avec ses franchisés pour les aider à repérer des lieux et à aménager le centre, ainsi qu'à développer leur empreinte sur le marché en s'appuyant sur un soutien opérationnel et marketing international , un service clientèle et une infrastructure informatique de qualité.

Pour plus d'informations sur les offres de franchise d'IWG, veuillez consulter le site https://franchise.iwgplc.com/.

Pour les demandes de renseignements des médias concernant IWG, veuillez contacter : Simon Condon Directeur de la Communication chez IWGSimon.condon@iwgplc.com 0800 060 8703