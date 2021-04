Gabon: Emmanuel OBAKAMBA OMBANA - Une valeur, une source d'inspiration pour la jeunesse

Dans le cadre de notre rubrique portrait, qui met en lumière des leaders de jeunesse qui font la fierté de notre pays, nous allons nous intéresser aujourd'hui à Emmanuel OBAKAMBA OMBANA.

Depuis son jeune âge, Emmanuel OBAKAMBA OMBANA a toujours milité pour la vie associative dans laquelle son leadership et ses actions ne cessent de susciter un intérêt particulier pour le plus grand nombre. Il débute son parcours au sein de la Coopérative du Lycée Public de Nzeng - Ayong de (2003-2005) où il va occuper les responsabilités de Chargé de la Communication et Secrétaire Général. Puis, chemin faisant, il est admis au concours d'entrée au Lycée Technique National Omar BONGO et devient en (2008-2009) le plus jeune Secrétaire Général de la Coopérative du Lycée Technique.

Après l'obtention de son Baccalauréat G3, il part pour Lomé au Togo où il poursuit une partie de ses études à ESGIS l'école des leaders et devient par la suite le Secrétaire Général de l'association des étudiants gabonais de l'ESGIS (2011-2012).

Bâtisseur actif et engagé culturellement tout au long de sa vie associative aux multiples facettes, Emmanuel OBAKAMBA OMBANA a initié auprès des Autorités Gabonaises de l'Ambassade du Gabon au Togo, le chantier de la restructuration de l'association des gabonais au Togo restée en sommeille depuis 3 ans, ainsi que celui de la cohésion des ressortissants de la CEMAC, et a occupé le poste de Rapporteur Général de la Commission Ad hoc.

Imbibé du syndrome de la culture entrepreneuriale que lui avaient injecté ses collègues Togolais et Ghanéens, il manifeste cette fibre entrepreneuriale par la création de l'association des étudiants gabonais entrepreneurs du Togo en (2012-2013) qu'il présidera et obtient un pack formation au sein de l'entreprise Top-potentiel pour le programme : Libérez le plein de votre potentiel pour créer de la richesse.

De retour au Gabon en fin 2015, en sa double qualités d'étudiant entrepreneur et ardent promoteur de l'entrepreneuriat étudiant comme une réponse pertinente aux problèmes d'insertion professionnelle des jeunes diplômés, il initie la caravane nationale des Junior-entreprises (2015-2016). Il est co-fondateur de l'association étudiants entrepreneurs connue sur le nom de Junior-Entreprise Conseil (JEC-Alumnis), qui va par la suite donner naissance à la Confédération Gabonaise des Junior-Entreprises (CGJE) qu'il va présider de 2018-2019 avant de siéger au Conseil d'Administration en qualité de président.

Membre Permanent et Consultatif de la Confédération Européenne des Junior-Entreprises (JADE) et de Junior Entreprise Global (JEG) pour le Gabon, pour l'observateur averti, il n'est donc pas surprenant qu'il soit conseiller membre au Conseil Provincial de la Jeunesse de l'Estuaire (CPJE). Il a tour à tour occupé les fonctions de 2ème et 1er Vice-président en charge de l'entrepreneuriat, de l'élaboration et de la Coordination des plans stratégiques selon les méthodes du Système des Nations - Unies et l'OIT (la GAR), et Porte-parole du CPJE.

Connu du milieu international pour ses contributions pertinentes, notamment auprès des Nations-Unies, il a participé à plusieurs de leurs activités. D'abord avec l'ONUSIDA sur l'atelier de réflexion de la loi portant sur le dépistage du VIH/SIDA chez les mineurs en qualité de rapporteur de la Coordination ONG (Associations et Mouvements de Jeunesse).

Puis avec l'UNFPA dans le cadre de la revue annuelle et planification du programme de Coopération GABON/UNFPA 2018-2022 en qualité de rapporteur.

Ensuite, avec le PNUD dans le cadre du programme des volontaires des Nation-Unies et de bien d'autres projets en sa double qualité de Consultant en gestion de projets des organisations de jeunesse selon la méthode de la GAR (Gestion Axée sur Résultats) et président par intérim du Mouvement pour l'action des Nations-Unis au Gabon (MANUG).

Et enfin, avec le Bureau Sous-Régional de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO/SFC, dans le cadre du soutien à la constitution de la plateforme et du réseau services entre jeunes entrepreneurs agricoles d'Afrique Centrale développés entre la FAO/SFC et la CEEAC.

Emmanuel OBAKAMBA OMBANA, c'est également d'autres collaborations associatives, du BIT à l'UE, en passant par l'UA , la BEAC et le Ministère de la Jeunesse et de la Vie Associative, dans le cadre de la Coopération Sud-Sud entre jeunes et organisations de jeunesse de la CEEAC, de l'implication des jeunes dans le processus d'intégration Sous-Régionale dans la zone de libre-échange,et la promotion des projets des jeunes...

A ce jour, il est Volontaire des Nations-Unies et par ailleurs inscrit au programme du Volontariat International de la Francophonie. Il est également conseiller stratégique de plusieurs CNJ et autres associations d'Afrique.

Passionné par la richesse des parcours professionnels en général et par la capacité de l'être humain à faire vivre ses rêves, Emmanuel OBAKAMBA OMBANA poursuit des études doctorales en Coaching Africain et Développement Intégral avec la même passion pour continuer de réaliser chaque jour l'écriture de biographies diverses et variées.

Son parcours académique modeste et remarquable, il le tire de son passage à BGFI Business School (BBS) et à HEC Business School New World Academy de Libreville pour sa formation du MBA.

Il est également titulaire de deux Certificats Supérieurs options : Aide-Comptable et Audit Interne, d'une Licences Professionnelle en Audit et Contrôle de Gestion de (l'ESA-TOGO) certifiés ISO-9001, puis de la Licence et du Master Professionnel (le) en Coaching et Développement Intégral de l'Université (UVCDI-BENIN).

Emmanuel OBAKAMBA OMBANA, c'est également une expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest. Il a occupé les postes d'assistant-comptable au Cabinet d'Audit & Expertise Comptable (AEC) à Lomé au Togo où il débute sa carrière (2011-2013) et intègre par la suite la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) en qualité d'auditeur junior (2014-2015).

Il a également mené une carrière en tant que Responsable Administratif et Financier de Clair & Net et Contrôleur de Gestion du Groupe Ilimb, Expert-Junior en charge des questions d'entrepreneuriat des jeunes au Bureau Sous-Régional de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO/SFC et Consultant à l'Organisation Internationale du Travail (OIT). A ce jour, il est Consultant permanent au sein desdites Organisations et Conseiller Financier et en Mobilisation des Ressources auprès de plusieurs Organisations. Il est co-fondateur et associé du Cabinet Stratégie-Entrepreneuriat et Consulting (SEC).

Il a d'abord reçu en novembre 2017 les grades honorifiques d'Ambassadeur par l'Ordre Africain des Grandes Ecoles et des Universités (ORAGEU) à Cotonou au Bénin, puis celui du junior entrepreneur le plus engagé de l'Afrique par la Confédération Européenne des Junior-Entreprises (JADE) et de Junior Enterprise Global (JEG) à Bruxelle en Belgique pour sa contribution à la promotion et la sécularisation de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes en Afrique.

Il est inscrit à l'Ordre des Coachs d'Afrique (Coach Patrick Armand POGNON) : www.coachafrique.org et a publié plusieurs livres en France et dans toute l'Europe dont : la Corruption un péché qu'il faut fuir (éditeur Book on demand, le 12/07/2018) lien : https: www.bod.fr/librairie/catalog search/result ; l'Eglise et le développement social volume 1 ; le livre Blanc des Junior Entreprises ; le Journal des Grandes Ecoles et des Universités et bien d'autres en cours

Emmanuel OBAKAMBA OMBANA est une valeur sûre pour la jeunesse gabonaise et une source d'inspiration.

Slege NGOMA

