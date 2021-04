Gabon: Des ONGs au coeur de "l'adoption des enfants"

L'Ong Benedicta Cantal, en partenariat avec l'Ong Espoir de Montalier, a organisé un atelier sur "L'adoption des enfants au Gabon". C'était le samedi 10 avril 2021 à la salle polyvalente du Ministère des Affaires Sociales.

La question de "l'adoption des enfants au Gabon" était au coeur de la rencontre entre l'Ong Benedicta et l'Ong Espoir de Montalier. Le thème, selon la responsable d'une des ONGs, avait pour but, d'édifier le commun des mortels sur les procédures et les critères d' adoption. Aussi, était-il question pour cette rencontre, d'éclairer l'opinion sur les Centres d'accueil ( orphelinats) au Gabon.

Une des expertes en la matière souligne que "La protection de l'enfance est un sujet très important car les enfants sont les adultes de demain et il faut absolument les protéger". Elle a attiré l'attention des uns et des autres sur la nécessité de veiller sur les enfants qui sont l'avenir du Gabon. Et d'ajouter que "Les enfants sont la chose la plus précieuse dans la vie. Un parent doit faire tout ce qu'il peut pour donner à un enfant le sens de la famille".

Les Ongs ont tenu à remercier le Ministère des Affaires Sociales( La Direction Générale des Affaires Sociales) pour sa contribution à la réussite de cet événement et tous les participants. Elles suggérent humblement aux Pouvoirs Publics, de créer un "Département Ministériel chargé de la protection de l'enfance". Elles continuent de communiquer et de sensibiliser la société quant à la protection de l'enfant.