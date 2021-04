Congo-Brazzaville: Education - Une enquête en vue d'améliorer la qualité de l'école au pays

Le Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased) a lancé le 15 avril à Brazzaville, l'enquête nationale sur les indicateurs de prestation de services de l'éducation (IPS ou SDI). Le but étant de doter le pays des données fiables afin de mesurer et d'améliorer la qualité de l'accès et la performance dans l'enseignement primaire et secondaire.

Placés sous la direction du cabinet français Sofreco, les superviseurs et enquêteurs ont huit semaines pour collecter un certain nombre d'informations ou d'indicateurs permettant d'améliorer le système éducatif afin de rendre l'école congolaise agréable. Selon le coordonnateur du Praased, Calixte Kolyardo, le système éducatif congolais souffre, à l'image de ceux d'autres pays, depuis plusieurs années d'une faible efficacité interne. Néanmoins le manque de données ne permet pas souvent une meilleure appréciation des facteurs déterminant de cette qualité.

« Depuis de très longues années, notre système éducatif est confronté à de sérieux problèmes au plan de ses performances, de son efficacité interne et externe. Il se pose à nous la question de la qualité du système au niveau de la qualification des enseignants, de la qualité des acquis scolaires, de la suffisance et disponibilité des structures d'accueil, du niveau suffisant des ressources... La question de la qualité demeure une préoccupation permanente », a-t-il rappelé.

L'enquête sur les indicateurs de prestation de services en éducation est un instrument d'évaluation standard mis en œuvre en Afrique depuis 2012. La méthodologie et les outils de cette enquête exigent des données fiables et des informations transparentes. Les indicateurs à mesurer sont standardisés, permettant ainsi des comparaisons entre les pays et dans le temps. En République du Congo, c'est pour la première fois qu'une telle enquête sera réalisée et le pays sera le premier à faire le SDI dans le cycle secondaire. Ainsi, diverses informations seront collectées dans les douze départements du Congo.

L'échantillon comprendra des écoles publiques et privées des zones urbaines et rurales pour un total estimé à 800 écoles primaires et 300 collèges. Des élèves seront choisis de manière aléatoire dans les classes de CE2 et de 4ème pour passer des tests en français et en mathématiques. Les collégiens passeront en plus du français et des mathématiques des tests en science. Des informations démographiques et socioéconomiques seront collectées dans les ménages des élèves testés. Les connaissances des enseignants seront également évaluées. Les observations de salles de classe seront faites à l'aide de plusieurs outils. Les résultats de cette enquête permettront d'améliorer la stratégie et le plan d'actions du sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire ; de prendre des décisions d'orientation stratégique ; d'élaborer des mesures correctives et d'améliorer la prestation des services.

« Le Praased qui avec l'appui de la Banque mondiale qui a voulu dénouer cette épineuse question de la recherche de la qualité. En endossant les axes de la stratégie sectorielle de l'éducation, le Praased, à travers son objectif de développement, appuie véritablement le ministère dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent sur le terrain. Il vous revient d'assurer le contrôle qualité des différentes opérations », a exhorté Calixte Kolyardo.