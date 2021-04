Maroc: Laâyoune - Plus de 10.500 bénéficiaires de l'opération de soutien alimentaire "Ramadan 1442"

Laâyoune — L'opération de soutien alimentaire "Ramadan 1442" a été lancée vendredi à Laâyoune et profitera à 10.550 ménages issus des couches défavorisées.

Cette action sociale et solidaire, organisée annuellement par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, va bénéficier à 6778 familles nécessiteuses dans la ville de Laâyoune, 921 à El Marsa et 2.751 en milieu rural (caidats de Boucraa, Foum El Oued et Dcheira).

Le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a présidé la cérémonie de lancement de cette opération de solidarité, en présence des autorités locales et des représentants des partenaires.

Dans une déclaration à la presse, le coordonnateur régional de l'Entraide nationale à Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdelaziz Boumedien a indiqué que cette opération de distribution de soutien alimentaire durant le mois béni de Ramadan 1442 est organisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'instar des années précédentes, ajoutant que cette "noble" action s'inscrit dans le cadre du renforcement de la solidarité et l'enracinement de ses valeurs dans la société en tant que fondement essentiel du développement humain.

Il a précisé qu'un total de 10.550 paniers, composé chacun de 10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250g de thé, 5 litres d'huile, 1 kg de lentilles, 1 boîte de concentré de tomates et 1 kg de vermicelle, sera distribué dans la province de Laâyoune, dont 6878 dans la ville de Laâyoune, 921 dans la ville d'El Marsa, 951 dans le caidat de Boucraa, 900 dans le caidat de Foum El Oued et 900 dans le caidat de Dcheira.

Quelque 21 points de distribution (18 en milieu urbain et 03 dans le monde rural) ont été mis en place pour l'acheminement de cette aide aux bénéficiaires.

M. Boumediene a assuré que cette opération se déroule dans la "transparence totale" et dans le strict respect des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau Coronavirus.

L'opération de distribution du soutien alimentaire, organisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité avec le concours financier du ministère de l'Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, est une action solidaire visant à venir en aide aux familles nécessiteuses durant le mois sacré de Ramadan et à alléger les répercussions socio-économique de la crise sanitaire sur les couches défavorisées.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité avait annoncé que SM le Roi Mohammed VI a donné Ses hautes instructions pour le lancement de la 22ème édition de l'opération de distribution alimentaire "Ramadan 1442", qui profitera à trois millions de personnes (600.000 foyers au niveau national, dont 459.504 issus des zones rurales)