Maroc: Opération "Ramadan 1442" - 8.850 familles bénéficiaires dans la province de Khénifra

Khénifra — L'opération de soutien alimentaire "Ramadan 1442", lancée mercredi à Khénifra, bénéficiera à un total de 8.850 familles réparties sur les différentes communes de la province.

Ces aides sont destinées à 6.800 familles en milieu rural relevant des caïdats de Mouha Ou Hamou Zayani (800), Lehmam (800), Aguelmous (800), Moulay Bouazza (800), Kehf N'sour (800), Ait Ishq (800), Lekbab (1200) et Krouchen (800). En milieu urbain, un total de 2.050 paniers seront remis aux habitants les plus démunis de la commune urbaine de Khéinfra (1050) et de M'rirt (1000).

Les opérations de remise des kits alimentaires aux bénéficiaires se déroulent dans le respect des mesures visant à endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19 avec notamment la désinfection des paniers alimentaires et la distribution de ces aides aux domiciles des bénéficiaires afin d'éviter tout risque d'attroupement conformément aux mesures préventives.

La commission provinciale chargée de la supervision et de l'acheminement de ces aides aux bénéficiaires comprend outre, les autorités locales de la province de Béni Mellal, la délégation de l'Entraide Nationale, les œuvres sociales des FAR (DGSS), les services de la Gendarmerie Royale, la délégation provinciale des Habous et des affaires islamiques, la direction provinciale de la santé et certains bénévoles.

SM le Roi Mohammed VI, a donné Ses Hautes Instructions pour le lancement de la 22ème édition de l'Opération de distribution alimentaire "Ramadan 1442", qui profitera à trois millions de personnes (600.000 foyers au niveau national dont 459.504 issus des zones rurales), a annoncé mardi la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

L'opération, organisée avec le concours financier du ministère de l'Intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales) et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, repose sur un soutien alimentaire composé de sept produits alimentaires (10 kilogrammes de farine, 5 litres d'huile végétale, 4 kg de sucre, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 850 grammes de concentré de tomate et 250 grammes de thé) et contribuera à alléger le poids des besoins alimentaires liés au mois sacré du Ramadan.

Initiée depuis 1999, cette opération solidaire de grande envergure s'est inscrite dans la continuité malgré le contexte d'urgence sanitaire, a souligné la même source.