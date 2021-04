Sénégal: 2ème édition du Meet Up de Sept Afrique - Thierno Seydou Nourou Sy, DG de la Bnde désigné « Meilleur banquier de l'année »

A l'occasion de la 2ème édition du Meet Up de Sept Afrique le 10 avril 2021 dernier à Dakar, le Directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) Thierno Seydou Nourou Sy, a reçu le prix du « Meilleur banquier de l'année ». Selon un communiqué de presse, la cérémonie de remise s'est déroulée au siège de la Bnde le 13 avril dernier, en présence du Pdg de SeptAfrique Mohamed AL Amine Fall, du directeur général de Saham Assurance Majdi Yassine, du directeur général de Caetano Aurelien Glay.

Le personnel de la banque était représenté par le directeur général adjoint Support Souleymane Chimère Diaw, du directeur du Capital humain Ibrahima Guèye accompagné de son équipe et de Mme Fatou Bintou Diagne responsable du département Marketing Développement produits et communication externe également accompagnée de toute son équipe.

Une occasion saisie par le Directeur général de la Bnde pour remercier vivement le Pdg de SeptAfrique et tous les membres du jury pour le choix porté sur sa personne.

« La Bnde ce n'est pas que son Directeur général, mais tous les Sénégalais et Sénégalaises qui y travaillent, ses administrateurs, qui font preuve d'un patriotisme et d'une expérience hors pairs. Nous avons une vision, c'est de développer l'économie du Sénégal, de créer de l'emploi pour les jeunes diplômés et bien sûr de soutenir les entrepreneurs avec des solutions innovantes de financement. Je vous remercie pour cette nomination, c'est pour moi un immense honneur, continuons à nous battre en cette période afin de mener à bien le plan de relance. », a déclaré le directeur général de la Bnde, Thierno Seydou Nourou Sy.

Placé sous le haut parrainage du Chef de l'Etat, Macky Sall, la 2ème édition du Meet Up de Sept Afrique a accueilli près de 500 participants en présentiel, 300 participants sur zoom et plus de 200 dirigeants (Ceo, entrepreneurs, hommes d'affaires, institutions, programmes et projets chefs d'entreprises, personnalités politiques), avec comme mission de définir les contours de la relance économique attendue en 2021 et 2022.

Rappelons que la mission essentielle de la Bnde est de contribuer au développement économique du Sénégal, ainsi sa participation à cet événement a été une opportunité pour découvrir de nouveaux acteurs économiques et porteurs de projets innovants qu'elle pourrait accompagner ; faire connaître la Banque davantage par les partenaires économiques du Sénégal et contribuer à la réflexion autour de l'exploitation des ressources naturelles du Sénégal.