Cameroun: Conseil régional de l'Ouest - A l'école du budget programme

Les membres du bureau ont été initiés, les 6 et 7 avril derniers, à la budgétisation par programme au cours d'un atelier conjointement organisé par le Minddevel, le Minfi et le Minepat.

Le Conseil régional de l'Ouest est désormais mieux outillé pour mettre en œuvre et réaliser son budget. Une avancée appréciable qui va permettre de se mettre résolument au travail, selon le Dr Jules Hilaire Focka Focka, le président du Conseil régional. Les 6 et 7 avril derniers, les membres du bureau ont en effet été formés au cours d'un atelier qui s'est déroulé à Bafoussam sur les notions de planification, programmation, exécution et suivi du budget programme.

L'exposé sur « la présentation du code général des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) et compétences transférées aux régions » a permis à Brice Kamdem, du Minddevel, de rappeler les missions du Conseil régional et rôles des différents acteurs. Les échanges relatifs à ce code, constitué de sept livres et 520 articles, ont permis de clarifier les innovations. Ce décor planté est mis à profit par Sébastien Mveng, du ministère des Finances, pour présenter les généralités sur le budget programme, sa mise en œuvre et son exécution au niveau régional

Le bureau régional est suffisamment informé du fait que désormais, c'est l'ordonnateur qui va supporter les dépenses incohérentes et non plus le comptable. La tutelle se résume désormais au contrôle de la légalité. Les notions de crédit budgétaire, crédit action, la fongibilité, des détails du budget sont davantage clarifiés dans les exposés centrés sur la démarche du processus de planification et la programmation budgétaire au sein des régions. Ces présentations de Diane Carole Sindeu, du Minepat, permettent au conseil de trouver le lien entre ce qui est peaufiné au niveau national et les réalités locales pour impulser en toute autonomie, leurs réalisations budgétaires.

Cette mission conjointe (ministère des Finances, ministère de la Décentralisation et du Développement local ainsi que le ministère de l'Economie, de la Planification, et de l'Aménagement du territoire) commise sur le terrain auprès des exécutifs régionaux projette, à la suite de cette phase d'exposés en salle, poursuivre par une phase pratique. Selon le chef de mission Clovice Kitio, l'objectif final est « d'accompagner efficacement le conseil régional à l'appropriation de la méthodologie d'élaboration, de préparation des différents documents ainsi que d'exécution et du suivi de l'exécution du budget programme de la région ».