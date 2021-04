Cameroun: Chantier du stade d'Olembe - Sept mois pour tout boucler

Le ministre Narcisse Mouelle Kombi était sur le site hier pour remobiliser et encourager l'entreprise Magil à accélérer la fin des travaux.

Les difficultés de financement ont, ces trois derniers mois, impacté le rythme des travaux du stade principal du complexe sportif d'Olembe. Des opérations qui ont connu un ralentissement et non pas un arrêt tel qu'annoncé sur les réseaux sociaux et par certains médias. Fort de la résolution imminente des entraves liées au nerf de la guerre, le ministre des Sports et de l'Education physique (Minsep), Narcisse Mouelle Kombi, était hier à Olembe. La traditionnelle visite mensuelle qui avait pour but d'apprécier la situation réelle des travaux et de remobiliser l'entreprise Magil à la manœuvre sur le site.

S'agissant des travaux, le stade principal est réalisé à 87% selon Franck Mathière, vice-président des opérations internationales de Magil Construction. Son aire de jeu à maturité fait l'objet d'une attention particulière pour conserver sa flamboyance. Les travaux de sonorisation atteignent les 60%. Ils vont se poursuivre au même titre que l'éclairage. Les vestiaires équipés de leurs ouvertures, tout comme les loges, font l'objet de travaux de finition. La salle des conférences qui a accueilli la réunion de restitution est pleinement fonctionnelle.

Narcisse Mouelle Kombi a pu se faire une petite représentation de la future enveloppe du stade de 60 000 places. Sur la façade donnant sur la rampe d'accès principale de l'enceinte, 23 panneaux de couleur rouge, bleu, vert, orange et jaune, similaires à des écailles de pangolins ont été fixés. Tout le procédé entourant leur installation durant les prochaines semaines lui a été expliqué. Au cours de sa visite guidée, le Minsep a pu constater des avancées dans l'une des trois salles de cinéma logées dans les entrailles du stade. De la même façon qu'il a admiré le confort de la chambre témoin du futur hôtel quatre étoiles de 70 chambres jouxtant les vestiaires.

Visiblement satisfait des travaux complémentaires effectués depuis sa dernière visite en décembre dernier, Narcisse Mouelle Kombi s'est sit ravi de la connexion du complexe au réseau d'eau potable et de la réalisation prochaine des fondations du gymnase et de la piscine olympique du complexe. Toutefois, le Minsep a encouragé l'entreprise Magil à remobiliser toute la chaîne des acteurs impliqués dans le chantier. Y compris les entreprises de sous-traitance qui verront leurs situations se résoudre concomitamment avec la question du financement.