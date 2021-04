Cote d'Ivoire: Programme d'entrepreunariat "Orange Corners" - La première cohorte consacre 40 jeunes entrepreneurs dont 25% de femmes

La première cohorte de 40 jeunes entrepreneurs dont 25% de femmes du programme Orange Corners Côte d'Ivoire ont été consacré le 9 avril 2021, à Abidjan. Ils ont reçu des certificats de participation et un financement global de plus de 180 millions de F CFA.

Le programme Orange Corners Côte d'Ivoire, initié par le Royaume des Pays-Bas et soutenu par plusieurs entreprises dont Brassivoire, a été lancé en 2019. Il vise à aiguiser le génie créatif de jeunes talents qui, dans un élan d'innovation, désirent mettre leur savoir-faire au service de la communauté.

Les critères ont porté sur la facilité d'utilisation et la simplicité d'intégration de la solution, la stabilité de la solution, le potentiel de développement de la solution, le modèle économique, la viabilité et le potentiel de rentabilité. A cela, il faut ajouter, le caractère Innovant de la solution, la cohérence de la solution proposée par rapport au besoin du marché, l'Impact économique et social de la solution.

L'approche Orange Corner vise à former et à accompagner de jeunes entrepreneurs innovants, afin de mieux les armer à lancer et développer leurs entreprises. Notamment dans les domaines de l'agrobusiness, des infrastructures et villes intelligentes, des énergies renouvelable ainsi que du transport et de la logistique.

Il faut dire que cet incubateur a produit des résultats probants. Au compteur du bilan, l'on déchiffre 1400 projets reçus des startupers, 81 heures cumulées de formation auxquelles s'ajoutent 240 autres heures de coaching personnalisé. A l'arrivée, ce programme a permis la création de 69 emplois et le développement de 55 produits visant à améliorer davantage la qualité de vie des communautés.

Pour rappel, ce programme a été lancé à Abidjan, le 12 juillet 2019, par le ministre Souleymane Diarrassouba ministre du Commerce et de la promotion des Pme, à cette époque. Et cz, en présence de son excellence Robert Van Den Dool, l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire dans la même période. Après l'Afrique du Sud et le Mozambique, la Côte d'Ivoire est le troisième pays africain à accueillir cet ambitieux programme d'incubateur.