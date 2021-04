Cote d'Ivoire: Fédération des associations de femmes de Cocody - La présidente Gladys Konan investie en présence d'Henriette Bédié

Portée à la tête de la Fédération des associations de femmes de Cocody (Fafco) le 23 février dernier, Gladys Konan a officiellement été investie à la tête de la faîtière, dimanche, à la salle de mariage de l'Hôtel communal. La cérémonie, parrainée par Yolande Yacé, l'épouse du maire Jean-Marc Yacé, a été rehaussée par la présence d'Henriette Konan Bédié.

De nombreuses de femmes, venues de plus de 200 associations membres de la Fafco, ont, pour l'occasion, célébré dans la ferveur et avec faste leur toute première présidente. Gladys Konan s'est réjouie de la confiance placée en elle par ses mandantes. Elle s'est engagée à œuvrer au rayonnement de la Fafco, à la cohésion entre les associations membres et à la recherche de financements pour des projets d'autonomisation des femmes de Cocody.

La présidente de la Fafco a profité de l'occasion pour traduire la reconnaissance des femmes de la commune au maire Jean-Marc Yacé pour la mise à disposition d'un fonds de 100 millions de Fcfa pour les femmes porteuses de projets et de 90 millions de Fcfa pour les jeunes (y compris les filles).

Yolande Yacé a félicité Gladys Konan pour son élection à la tête de la Fafco. Elle a encouragé ses filleules à prendre une part active au processus d'autonomisation financière de de la femme et de la jeune fille enclenché par les autorités municipales, à travers les différents fonds engagés.

La marraine a, par ailleurs, exhorté les femmes de Cocody à faire de la Fafco un cadre et un outil de concertation, d'entraide et de promotion de la cohésion sociale. Elle a surtout appelé à une gestion transparente et efficiente du fonds de financement.

Jean-Marc Yacé a recommandé à Gladys Konan d'être constamment à l'écoute des membres de ses « sœurs ». « Réussir doit être votre crédo et l'objectif commun de votre faîtière. Je vous exhorte à réaliser de nombreux projets fructueux et enrichissants », a conclu le premier magistrat de la commune de Cocody. Avant d'offrir un chèque de 10 millions de Fcfa à la Fafco.

Henriette Konan Bédié a, en sa qualité d'invitée d'honneur, fait don d'un million de Fcfa à ses hôtes.