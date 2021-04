Cote d'Ivoire: Filoses - Le logement et le développement durable en Afrique au cœur de la 3e édition

La 3e édition du Forum international du logement social, économique et standing (Filoses) va se tenir les 16, 17 et 18 juin 2021, à la Caistab au Plateau, autour du thème : « Logement et développement durable ».

L'information a été donnée à la conférence de lancement par le président du comité d'organisation, Siriki Sangaré, par ailleurs président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agrées de Côte d'Ivoire (Cnpca-Ci), structure organisatrice de l'évènement.

C'était ce vendredi 16 avril, au restaurant Talier d'Or aux Deux-Plateaux, en présence des membres du comité d'organisation. « Ce forum est une plateforme de discussions et d'échanges. Des panels, des échanges B to B, des expositions et un dîner-gala au cours duquel des acteurs majeurs qui ont participé au développement du secteur du logement et de l'habitat seront distingués, sont au menu », a expliqué Amos Béonao, commissaire général dudit forum.

Et d'ajouter que la cible de cette édition est essentiellement les acteurs professionnels du secteur. « En 2018, lors de la deuxième édition, nous avons enregistré 15 000 visiteurs. Pour celle-ci, nous attendons plus de 20 000 en tenant compte de la pandémie à coronavirus. Nous attendons également 83 exposants avec beaucoup plus d'entreprises », a-t-il renchéri.

Siriki Sangaré, président du comité d'organisation, s'est réjoui de la qualité des entreprises et des pays invités à cette 3e édition. Selon lui, ce forum est salutaire. Ce sera une occasion de partager les expériences et la technologie.

« Ensemble, promoteurs, géomètres, institutions, opérateurs économiques, acquéreurs de logement, allons échanger à l'effet de trouver des solutions à la question du logement. Le forum veut relever les défis de logements et de développement durable en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. Nous attendons des partenaires du Maroc, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Sénégal... », a-t-il indiqué.

Ajoutant qu'aujourd'hui, le constat fait état d'un déficit chronique concernant le logement en Côte d'Ivoire. 400 000 à 600 000 de façon conjoncturelle et 10% chaque année de façon structurelle c'est-à-dire entre 40 et 60 000.

Pourtant, dit-il, il y a entre 40 et 50 000 ménages qui se créent chaque année. Pour lui, il faut les loger.

« Nous assistons également à une forte évolution de la démographie à Abidjan et dans toutes les capitales subsahariennes. Nous sommes confrontés à un planning de réalisation, d'urbanisation. Il faut donc mettre en place des stratégies pour réduire ce déficit et loger le maximum d'Ivoiriens. Et c'est là où réside l'objectivité du forum qui va apporter des réponses à la question aussi cruciale pour les pays africains. A travers ce forum, nous allons apporter des solutions innovantes et mettre à contribution l'institutionnel pour que le foncier soit plus sécurisé », a-t-il fait noter.