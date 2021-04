Maroc: Covid-19 - Première réunion de la commission spéciale pour le recouvrement du FORPEL

Rabat — La commission parlementaire spéciale pour le recouvrement de la pandémie de la Covid-19, relevant du Forum des présidents des Parlements d'Amérique Centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL), a tenu, jeudi, sa première réunion par visioconférence, avec la participation du Maroc.

Le vice-président de la Chambre des représentants Mohamed Ouzzine a souligné, à cette occasion, que le Maroc a été l'un des pays ayant rapidement et efficacement réagi pour faire face à la pandémie, sous divers aspects sanitaire, économique et social.

M. Ouzzine, cité dans un communiqué de la Chambre, a affirmé que le Royaume a déployé des efforts notoires dans la lutte contre la pandémie, avec notamment la création d'un fonds spécial pour la gestion de la pandémie.

Il a, en outre, veillé à réduire l'impact de cette conjoncture difficile en apportant une assistance sociale à des catégories spécifiques, a-t-il poursuivi, mettant en exergue les progrès tangibles du Royaume dans la réalisation de l'immunité collective à travers la campagne nationale de vaccination.

A cet égard, le vice-président de la Chambre des représentants a salué l'initiative de création d'une commission parlementaire dédiée au recouvrement de la pandémie de la Covid-19, qui se charge d'élaborer un calendrier de travail pour suivre l'agenda régional du FOPREL pour la prévention et la réponse aux effets négatifs de la Covid-19, en plus de soutenir la concertation et l'intensification des efforts parlementaires pour faire face aux répercussions potentielles à moyen et à long terme de cette pandémie.

Il convient de noter que le Parlement marocain est membre observateur au sein du FOPREL depuis 2014. Ce forum, créé en 1994, vise à renforcer la mise en place et l'harmonisation des législations des pays membres et à élaborer des mécanismes de consultation entre les présidents des institutions législatives des pays membres pour faire face aux défis auxquels la région fait face, en plus de soutenir les études législatives au niveau régional.

Le FOPREL comprend les présidents des Parlements des 10 pays membres, à savoir le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la République dominicaine, le Mexique, et Porto Rico. Ce forum siège à Managua, capitale de la république du Nicaragua.