Maroc: Le CNDH et l'UNHCR s'allient pour renforcer les droits des réfugiés

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et le Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés au Maroc (UNHCR) se sont engagés à renforcer le système national de protection des droits des réfugiés.

A cet effet, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, et le représentant de l'UNHCR, François Reybet-Degat, ont signé une convention-cadre visant à concrétiser la volonté des deux parties à développer de nouveaux axes d'intérêt commun, a indiqué le conseil dans un communiqué, mercredi.

Il s'agit d'études relatives aux politiques publiques dans le domaine du droit des réfugiés, d'échange de données et de résultats de recherches et d'études, du suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits des réfugiés et son évolution, du montage de projets de recherche, d'études et des formations ou encore d'organisation de colloques, de conférences et de séminaires. «Dignité, solidarité, respect, altruisme, ces valeurs pour le CNDH représentent plus que des principes abstraits ; elles représentent, pour nous, un engagement institutionnel fondamental envers les étrangers, abstraction faite à leur situation juridique et administrative", a affirmé à cette occasion Amina Bouayach.

De son côté, le représentant de l'UNHCR a relevé que la signature de cet accord est une étape importante dans la coopération très étroite entre le CNDH et le HCR concernant le travail d'asile au Maroc, notant qu'il s'agit également d'un important instrument du travail conjoint que mènent le CNDH et le HCR dans la mise en œuvre de la Politique nationale d'immigration et d'asile.

Les deux parties s'engagent ainsi à coopérer pour la mise en œuvre des actions et la capitalisation sur leur expérience en élargissant leurs champs de collaboration par l'instauration d'un plan d'action annuel faisant partie intégrante de cette convention, conclut le communiqué.