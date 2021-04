Maroc: "Cultures ouvertes - L'Espagne et le Maroc " , une exposition virtuelle de l'Institut Cervantès

Les Instituts Cervantes de Casablanca et de Rabat lancent mercredi une exposition virtuelle intitulée "Cultures ouvertes. L'Espagne et le Maroc", pour célébrer les cultures espagnole et marocaine à l'occasion du 30e anniversaire de la création de l'Institut.

Cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 22 avril, est un projet créatif sur le réseau social Instagram qui, à travers neuf images, ouvre neuf fenêtres sur la culture espagnole en communication avec la culture marocaine, deux cultures ouvertes et proches, indique un communiqué de l'Institut Cervantes de Casablanca.

Il s'agit de neuf images pour fêter l'ouverture et le lien des cultures espagnole et marocaine, ajoute le communiqué. Chaque fenêtre est dédiée à un aspect socioculturel et à son expression en Espagne et au Maroc: langue et littérature, musique et danse, cinéma et audiovisuel, arts plastiques, science et technologie, voyage et tourisme, gastronomie, économie et sport