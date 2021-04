Congo-Kinshasa: Jackson Muleka - « J'essaie de faire le nécessaire pour m'adapter »

Arrivé au Standard de Liège l'été dernier, l'attaquant congolais Jackson Muleka a eu du mal à s'y imposer. Mais depuis les deux dernières apparitions, l'instinct de buteur du Léopard s'est enfin révélé.

Jackson Muleka se familiarise davantage avec le championnat de Belgique depuis son transfert à l'entame de cette saison. L'ancien joueur du TP Maembe est actuellement meilleur buteur du Standard de Liège pour le moment avec 8 buts en 27 matchs, toutes compétitions confondues. L'attaquant international congolais pense que le championnat de Belgique est de bon niveau et il s'en servira comme tremplin pour aller chercher loin.

« Mes débuts ont été un peu compliqués, mais là je me sens de mieux en mieux. Je suis en train de retrouver ma forme et je suis vraiment heureux de pouvoir aider l'équipe, s'est-il réjoui. Lorsque j'ai débarqué, il faisait trop froid. Je n'étais pas habitué à ça et cela a joué sur moi. Respirer l'air du pays et revoir ma famille pendant la trêve m'ont fait le plus grand bien. Cela faisait six mois que je n'étais plus retourné, » s'est-il défendu.

L'attaquant international congolais a donné son appréciation par rapport au championnat de Belgique qu'il trouve assez acceptable. Il va profiter de sa portée pour lui permettre de gravir les échelons et s'aguerrir davantage.

«La D1A est un bon championnat. Le niveau est bon, il y a des duels et de l'intensité. J'essaie de faire le nécessaire pour m'adapter à ce championnat qui pourra me permettre d'aller plus haut ensuite», a-t-il confié à la presse locale.