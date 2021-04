Angola: Plus de deux mille citoyens vaccinés à Cunene

Ondjiva — Deux mille 92 personnes ont déjà été vaccinées contre le Covid-19 dans la municipalité de Cuanhama, province de Cunene, au cours de la première phase de la campagne de vaccination, qui se déroule depuis lundi dernier.

L'information a été révélée aujourd'hui, à l'ANGOP par le chef du département de la santé publique de Cunene, André José Domingos, soulignant que jusqu'à présent, la vaccination s'est déroulée sans problème et qu'il n'y a pas eu d'effets indésirables liés au vaccin.

Il a déclaré que les groupes cibles (les professionnels de santé, les enseignants, les personnes âgées de plus de 65 ans et les membres des organes de défense et de sécurité) affluaient aux postes de vaccination et les résultats étaient encourageants.

La campagne devrait couvrir 20% de la population, d'un total de 215 749 personnes.

La province de Cunene compte 225 cas confirmés, dont 215 rétablis, huit actifs et trois décès.

