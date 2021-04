Algérie: Lyon - Les éloges de Garcia envers Slimani

Rudi Garcia a évoqué ce vendredi 16 avril, l'importance d'Islam Slimani dans son effectif. Pour le coach de l'Olympique Lyonnais, l'avant-centre algérien apporte d'autres options intéressantes.

En l'absence de Tino Kadewere, l'organisation offensive de l'OL pourrait être chamboulée. Et Rudi Garcia penses le remplacer par Islam Slimani. Car l'Algérien offre une palette bien différente dans le jeu des Gones.

« Tout le monde doit travailler et Islam le fait naturellement. Il a un jeu de tête offensif, c'est différent de ce que peut faire Memphis en pointe... On a plus de solutions sur les centres quand on passe sur les côtés. Ce qui est intéressant c'est aussi sa capacité à être collectif. Je me demande s'il ne prend pas plus de plaisir à faire jouer et faire marquer qu'à marquer lui-même » a indiqué le technicien français, au cours de la conférence de presse avant le déplacement à Nantes en Ligue 1.

« A lui de faire les bons choix. Parfois c'est à lui de finir et parfois il doit faire briller les coéquipiers autour de lui. Il est très bon dans l'aspect collectif. Il peut parfois être trop dans le décrochage. Certes on a Toko-Ekambi qui dévore l'espace mais Islam doit aussi le faire car on doit étirer le bloc adverse. Islam et Memphis sont très complémentaires », a conclu le coach de l'OL.