Madagascar: Barea - Le MJS n'interfère pas dans le choix de l'entraîneur

Depuis la non-qualification des Barea pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) au Cameroun, les langues se délient de toutes parts.

Sur les réseaux-sociaux, beaucoup réclament la démission ou le limogeage du sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis. Des internautes et des pages songent à dire que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, est en train de pousser le technicien français à la démission. Et sans tarder, le ministère de la Jeunesse et des Sports tient à mettre les points sur les « i ». « Il n'a jamais été question pour le ministre de la Jeunesse et des Sports d'envisager un quelconque changement du coach des Barea.

Une telle décision répondant à des paramètres techniques, relève purement et simplement des prérogatives de la Fédération Malagasy de Football. Et à aucun moment le Ministère ne s'est immiscé et ne s'immiscera dans les affaires propres de cette Fédération.

Toute autre déclaration ne serait que spéculations et affirmations gratuites » tel est la teneur d'une publication sur la page facebook officiel du ministère. Ces derniers jours, Nicolas Dupuis a même assisté aux rencontres de la Pro-League et continue la détection des joueurs.