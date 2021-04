Madagascar: Barea - Éric Rabesandratana fin prêt !

De nombreux entraîneurs d'origine malgache jouent des rôles importants à l'étranger. Parmi eux, Eric Rabesandratana, qui a annoncé sa volonté d'aider l'équipe nationale.

Le nom d'Eric Rabesandratana a envahi les réseaux sociaux ces derniers temps. Le footballeur français d'origine malgache a annoncé cette semaine qu'il est prêt à collaborer et donner un coup de pouce pour améliorer l'équipe nationale. On ne peut ignorer les expériences d'Eric Rabesandratana alias Rabé dans le monde du ballon rond. En plus, il est un élément clé vu qu'il en fait partie de ceux qui ont approfondi le monde professionnel du football. C'est aussi un technicien qui saurait travailler facilement avec l'entraîneur pour le bien des Barea. Étant fier de ses origines, il aspire à revenir à la source et ramener un souffle de fraîcheur dans le football malgache.

Comme palmarès en club, Eric Rabesandratana au poste de milieu de terrain ou de défenseur central avait remporté dernièrement le titre de champion de Belgique de division 2 en 2006 avec le RAEC Mons. Il est très connu sous le maillot du PSG. Eric Rabesandratana a passé quatre années avec ce club francilien, notamment du 1997 jusqu'en 2001. Il a porté le brassard de capitaine en début de la saison 2000 et redoré le blason de son club en réalisant un doublé, un lors de la Coupe France, et un autre durant la Coupe de la Ligue. Deux ans plus tôt, sa saison était plus que satisfaisante après avoir arraché le titre de la Coupe de France, Coupe de la Ligue et le trophée des Champions en 1998. Il travaille encore pour le PSG en tant que consultant.

Par ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, l'ancien capitaine du PSG n'a pas caché son souhait de devenir entraîneur des Barea sur le micro de la RFI. « Je sais que depuis ce mois-ci, mon nom circule avec insistance autour des Barea. Énormément de personnes m'ont demandé en France et à Madagascar si cette rumeur était vraie. Je vous partage ce que j'ai répondu et ce que je pense. Devenir entraîneur de l'équipe nationale ne se refuse pas. En attendant que les instances du football malgache me contactent, je me tiens prêt », a-t-il annoncé. Pourtant, il n'y aura pas encore de recrutement d'un nouveau coach. Il est fort probable que ce soit encore Nicolas Dupuis qui conduira les Barea à la qualification de la Coupe du Monde, la prochaine compétition dont les Barea prendront part dans quelques mois.