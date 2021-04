Madagascar: Décès - Bruno Rabarihoela, Chef Vonjy et Rija d'AVM passent l'arme à gauche

Les pertes humaines n'en finissent plus ces derniers temps. Hier encore, deux grandes figures culturelles ont passé l'arme à gauche.

Il s'agit de Vonjy Andriamampianina, plus connu du public en tant que Chef Vonjy. Il était un des plus réputés Chef pâtissier de Madagascar, et également formateur au sein de l'Institut national de tourisme et de l'hôtellerie (INTH). Le D. Bruno Rabarihoela, est quant à lui décédé après avoir lutté des jours au CHU Anosiala.

Il est le fondateur du groupe Bruno & Malala dans les années 70, enseignant-chercheur à l'Université, théologien, membre du Royal Academy of Sciences of Madagascar, et candidat à l'élection présidentielle de 2018. Rija, membre du groupe de gospel Authentic Voices of Madagascar (AVM), la voix basse du groupe, lui aussi a rendu l'âme à l'hôpital d'Anosiala la nuit du jeudi. A noter que ceux qui sont décédés de la Covid-19 ont été inhumés de suite selon le protocole en vigueur.