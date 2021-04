Madagascar: Prévention - Le gouvernement opte pour le vaccin « Jonhson Jonhson »

Le gouvernement a choisi le vaccin qui sera utilisé à Madagascar dans sa campagne de vaccination anti-Covid.

Madagascar a déjà lancé les procédures pour la commande du vaccin Jonhson & Jonhson, selon la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Andriantongarivo, porte-parole du gouvernement, dans l'émission « Tsy ho tompon-trano mihono », sur les chaînes nationales, hier. « Cela a été décidé au conseil du gouvernement et au conseil des ministres », indique-t-elle. Il s'agit d'un vaccin américain, à injection unique, ce qui devra faciliter la campagne de vaccination. Son m ode de c on se r v a ti on convient aux systèmes de conservation à Madagascar.

Dans une publication de l'organisation mondiale de la Santé (OMS), en date du 29 mars, il est mentionné que ce vaccin représente 85% d'efficacité contre les formes graves de la Covid-19 et il serait efficace à 67% contre une infection symptomatique. Par ailleurs, ce vaccin s'avérerait efficace contre le variant sud-africain, selon des études effectuées par le groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) de l'OMS.

C'est justement un vaccin qui protège contre les nouveaux variants du virus que Madagascar recherche. L'épidémie de coronavirus est en train de faire des ravages en cette deuxième vague de l'épidémie, avec la circulation du variant sud-africain, contrairement à la première vague qui semblait avoir été moins sévère.

Commandes passées

Ce vaccin n'est pas toutefois sans risque. Les États-Unis et l'Afrique du Sud viennent de suspendre la vaccination Jonhson & Jonhson, cette semaine. Six personnes aux États-Unis ont développé des cas graves de caillots sanguins après avoir reçu les doses de Jonhson & Jonhson. Le producteur du vaccin est en train d'étudier ces cas. « La question qui se pose est : est ce qu'il y a un lien de causalité entre la thrombose et le vaccin », s'interroge un médecin à Madagascar.

Malgré ces faits, le gouvernement ne ferait pas marche arrière. Les commandes sont passées et les doses de vaccin Jonhson & Jonhson vont arriver, à entendre la porte-parole du gouvernement. « Nous restons toutefois vigilants sur les vaccins », ajoute-t-elle. Elle a indiqué que Madagascar n'a pas opté pour l'initiative Covax, du fait que le vaccin Astra- Zeneca figure dans la liste des vaccins dont bénéficiera Madagascar en lançant sa commande dans le mécanisme Covax. Ce vaccin a cependant plusieurs effets secondaires, selon la ministre.

Les professionnels de santé, les forces de l'ordre et les personnes âgées volontaires recevront les doses des premiers vaccins qui arriveront à Madagascar.