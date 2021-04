Madagascar: Bilan coronavirus - Le taux de positivité en hausse

Un record du taux de positivité a été atteint, le 15 avril. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme.

Le taux de positivité des tests dépasse les 40%. Le 15 avril, huit cent trente-deux nouveaux cas de contamination ont été détectés sur mille neuf cent sept tests effectués. Soit, un taux de positivité de 43%. Un nouveau record pour Madagascar, qui, désormais, figure dans la lis te des quelques pays qui affichent un taux de positivité très élevé. Dans d'autres pays frappés par cette épidémie, ce taux est de 10%, voire moins.

Des professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. « Ce taux de positivité frôlant les 50% signifie que sur deux personnes qui se croisent dans la rue, l'un est fort probablement porteur du virus de Covid-19 », illustre un médecin. « Respectez les mesures sanitaires. Et restez chez vous! » exhortent les professionnels de santé. Les hôpitaux et les centres de traitement Covid-19 (CTC-19) sont saturés et se voient obliger de refuser des patients.

Les professionnels de santé sont débordés et fatigués avec la hausse continue des malades sous traitements et, surtout, du nombre de formes graves. Cinq mille trois cent-neuf patients suivent des traitements, selon le bilan épidémiologique du 15 avril. Deux cent quatre vingt-quatorze développent les formes graves de la maladie. La situation n'est plus maîtrisée.

Mesures restrictives

Plusieurs décès surviennent, aussi bien au niveau des centres de traitement qu'en dehors, certains malades n'arrivent pas à trouver de place dans les formations sanitaires et meurent en cours de route. D'autres meurent, à cause des coupures d'électricité dans les centres de traitement. Le 15 avril, les chiffres officiels font état de quatre décès, portant ainsi à cinq cent trente-et-un le nombre de décès, depuis le début de l'épidémie à Madagascar. Certains décès qui surviennent dans les CTC ou les hôpitaux ne sont pas classés « cas de covid ». Les résultats des tests sur les victimes ne seraient pas sortis avant leur décès.

De nouvelles mesures plus restrictives semblent inévitables face à cette explosion des cas, pour briser la chaîne de transmission du virus. D'aucuns réclament un reconfinement, mais beaucoup le refusent, également, notamment le secteur privé qui peine à se relever, depuis le confinement de 2020. Mais que l'État va-t-il décider ? En tout cas, l'évolution de l'épidémie de ces derniers jours montre que demander à la population de respecter les gestes barrières n'a pas suffit pour éviter la propagation du virus.