Sénégal: Migrations - Un projet pour recenser les sénégalais de l'extérieur

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) est en train de conduire un projet de recensement des Sénégalais de l'extérieur, a indiqué, vendredi à Dakar, Amadou Diaw, conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de l'extérieur.

Sur instruction du président de la République, Macky Sall, "notre département, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en collaboration avec les départements de la justice, de l'intérieur et de l'économie (ANSD) déroule un projet de recensement des Sénégalais de l'extérieur", a-t-il indiqué. Il présidait les travaux de l'atelier de restitution de cartes postales sonores sur les migrations africaines, organisé par l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR).

La rencontre est organisée en collaboration avec le laboratoire mixte international Movida (mobilités, voyages, innovations et dynamiques dans les Afrique méditerranéenne et subsaharienne), en partenariat avec le studio Ëpoukaye. Elle a aussi été rendue possible grâce à l'appui de la fondation Heinrich Böll.

En attendant les résultats du recensement, M. Diaw a dévoilé quelques statistiques sur les Sénégalais de l'extérieur, issues de l'exploitation des données de la plateforme mise en place pour la gestion de l'aide de 12,5 milliards francs CFA dédié à la diaspora dans le cadre de la gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19.