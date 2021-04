Cote d'Ivoire: Basket-ball (15e journée) - Que des chocs ce week-end !

Les habitués de la balle au panier seront encore « gâtés » ce week-end. Et pour cause, la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb), dans sa volonté de les réconcilier avec leur sport, a concocté un menu fort riche. Dans un premier temps, cet après-midi, il est prévu un choc Dames entre le National centre d'Abidjan (Nca) et la Société omnisports de l'armée (Soa).

C'est en quelque sorte, la crème du basket-ball féminin en ce moment. Nca pratique un basket-ball fluide, euphorique et dynamique, avec des jeunes filles issues d'une même école. L'école ivoiro-serbe qui régale le public tous les week-ends. Ce n'est pas un hasard si le métronome de Nca, Ange Laetitia Akéssé Sahié plane dans le temple des sports de Treichville (meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse).

En plus, l'équipe est classée 3e, derrière l'Abc (1er) et Soa, son adversaire du jour. D'où l'enjeu de cette 15e journée. En cas de victoire de Nca, l'équipe pourrait passer à la deuxième place au détriment de la Soa. Ce que les Militaires ne veulent pas. En tout cas, c'est une équipe de la Soa constituée également de talents qui se présentera à partir de 18h face à Nca.

Si à Nca on fait allusion à Laetitia Sahié, Mariam Konaté et autres, la Soa, elle, brandit ses armes que sont Alima Doumbia, deuxième meilleure marqueuse du championnat (176 points) et Sieza Zenabou, redoutable sous le cerceau (157 rebonds), la meilleure dans cet exercice. En clair, ce match Nca-Soa est le rendez-vous des meilleures attaques et défenses.

Mais avant ce choc, à 14h, la salle sera chauffée par les hommes de Warriors contre ceux de la Jca. Azur est troisième et cherche à progresser vers le sommet du tableau. Tandis que la Jca, classée dans le ventre du tableau (7e) aspire à refaire son retard pour garantir sa place en vue de la prochaine étape du championnat.