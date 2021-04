Cote d'Ivoire: Respect des normes alimentaires - Les acteurs renforcent leurs capacités

« La Côte d'Ivoire qui exporte une grande partie de ses productions, doit se conformer aux standards internationaux de sécurité sanitaire des aliments si elle veut réellement avoir sa place dans le marché mondial... La participation du pays aux travaux de la Commission Codex Alimentarius est impérative afin de consolider sa position internationale dans le commerce des denrées alimentaires et se prémunir des conséquences de toute nouvelle norme internationale ».

Cette exhortation de Bernard Kouassi Kouamé, conseiller technique, représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, traduit bien les enjeux pour la Côte d'Ivoire qui a adhéré depuis 1969 au Codex, de se prémunir d'outils performants pour assurer la compétitivité de ses produits livrés sur les marchés au niveau national qu'international.

Des enjeux qui ont fait l'objet d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion de la sécurité alimentaire, notamment dans le cadre du respect des normes alimentaires. C'était le vendredi 16 avril, à l'hôtel Ivotel du Plateau.

L'objectif principal de cet atelier étant de partager le contenu du projet de renforcement des capacités en vue d'améliorer la performance et la contribution du Comité national de Codex Alimentarius et de placer ce programme au centre des activités visant à renforcer le système national de contrôle alimentaire en Côte d'Ivoire. Ce qui s'inscrit dans les attributions du comité national Codex Alimentarius, à en croire le président du Comité national Codex Alimentarius, le Pr Dembélé Ardjouma. A savoir, sensibiliser les producteurs au respect des normes, faire comprendre et connaître au consommateur ces normes, impliquer les chercheurs, les acteurs publics, les décideurs dans la promotion des normes.

L'engagement de la Côte d'Ivoire à assurer aux populations un accès à des produits alimentaires sains et sûrs pour la santé, à travers son adhésion au codex, est salué par le représentant à cet atelier du représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms), le Dr Sosthène Sombré. Le Codex Alimentarius, est en effet, « une référence unique à l'échelle internationale, tant ses travaux reposent sur des connaissances scientifiques avérées ». « A environ 60 ans d'existence, le Codex a édité plus de 200 normes de produits, plus de 50 codes d'usage, des milliers de limites maximales pour les contaminants dont plus de 5000 sur les limites maximales de résidus pour les résidus de pesticides », a précisé le Dr Sosthène Sombré.

Exhortant les experts nationaux à prendre une part active aux travaux du Codex afin de s'assurer que les produits issus de l'agriculture nationale ne menacent pas la santé des populations vers lesquelles la Côte d'Ivoire exporte ses produits.

L'engagement a été pris par le Conseiller technique Bernard Kouassi Kouamé du Memadr de placer le Codex au centre des activités du ministère d'État ministère de l'Agriculture et du Développement rural et accompagner ainsi, le comité national Codex pour le rendre plus dynamique et plus efficace.