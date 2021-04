Afrique: Royaume-Uni - Les adieux de la reine Elizabeth II et du royaume au prince Philip

Lors d'une cérémonie en comité restreint pour cause de pandémie et aux accents militaires, la reine et le Royaume-Uni ont fait leurs adieux samedi 17 avril au prince Philip, qui pendant plus de sept décennies a servi sans relâche la couronne et épaulé Elizabeth II.

Le cercueil du prince Philip a été descendu samedi dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges de Windsor, à l'ouest de Londres, où étaient célébrées les obsèques de l'époux d'Elizabeth II. La dépouille du duc d'Edimbourg y restera jusqu'à ce que la reine l'y rejoigne à sa mort. Les époux ainsi réunis auront alors pour dernière demeure la chapelle du Memorial du roi George VI, père d'Elizabeth II.

Le cercueil de celui qui fut le mari de la reine Elizabeth II pendant 73 ans a été conduit vers la chapelle Saint-Georges du château de Windsor à bord d'une Land Rover spécialement aménagée.

Des membres éminents de la famille royale, parmi lesquels les princes Charles, William et Harry ont suivi à pied le Defender T130 peint en vert militaire, la reine ayant pris place pour sa part dans une Bentley officielle.

La cérémonie, sans public et sans procession, a débuté après une minute de silence observée dans tout le pays à 14h00 TU et suivie, à Windsor, d'un coup de canon.

Seules 30 personnes ont pu assister à cette cérémonie, dans le strict respect des restrictions sanitaires, avec port du masque. La reine, vêtue de noir et portant un masque, a suivi la cérémonie debout dans la chapelle.

« C'est la reine, elle se comportera avec la dignité et le courage qu'on lui connaît », avait déclaré l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, avant l'office religieux auquel il a participé. « Et, en même temps, elle dit adieu à quelqu'un auquel elle a été mariée pendant 73 ans. »

Le Doyen de Windsor, qui a mené la cérémonie a rendu hommage à l'« inébranlable loyauté » du prince Philip envers la souveraine, son « courage », sa « force d'âme » et sa « foi ».

Sa mort laisse « un grand vide »

Des funérailles royales et non nationales, donc sans public et sans procession, se sont déroulées intégralement dans l'enceinte du château de Windsor.