Sénégal: Ucad - Un accord trouvé entre les étudiants, le Rectorat et le Coud

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), le Directeur du Centre des œuvres universitaires (Coud) et les représentants des étudiants se sont rencontrés, vendredi dernier. Il est ressorti de cette rencontre d'importants accords. Parmi ces derniers, les parties ont convenu de la mise en place d'une plateforme numérique pour la codification avec des critères essentiellement basés sur l'excellence et le mérite.

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) s'est engagé à soumettre au Conseil restreint de l'Université la levée de la suspension des amicales et la poursuite du processus de renouvellement de ces instances, informe un communiqué parvenu à notre rédaction.

En contrepartie les étudiants ont pris l'engagement «d'accompagner le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) dans le processus d'assainissement du campus social, d'identifier et expulser toute personne n'ayant pas le statut d'étudiant de l'Ucad, de combattre toute forme de violence, de port ou de possession d'armes au sein de l'espace universitaire et, le cas échéant, de terminer le processus de renouvellement des bureaux des amicales dans la paix». Par ailleurs, les étudiants promettent de ne plus céder une chambre à une personne n'ayant pas le statut d'étudiant ni à héberger sous peine de sanction disciplinaire et d'expulsion du campus social. Ils sont également disposés à accompagner le Coud dans la mise en place d'un système d'identification et de contrôle au niveau des accès et des résidences universitaires.

Le communiqué souligne qu'en contrepartie, le recteur de l'Ucad s'est engagé à soumettre au Conseil restreint de l'Université la levée de la suspension des Amicales et la poursuite du processus de renouvellement de ces instances.

Pour rappel, le Conseil restreint de l'Assemblée de l'Ucad avait décidé mercredi de suspendre toutes les amicales des étudiants jusqu'à nouvel ordre suite aux scènes de violence survenues au campus social dans la nuit du jeudi 25 au 26 mars. Ce même Conseil appelait le Directeur du Coud «à fermer le campus social jusqu'à la mise en place d'un nouveau système de gestion de la codification».