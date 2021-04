Sénégal: Matches en retard 8e journée Ligue 1 PRO - Test de rattrapage pour Teungueth Fc et Jaraaf

Dépossédé de sa place de leader à l'issue de la 13e et dernière journée du championnat de Ligue 1 Pro par l'As Douanes (1e, 22pts), Teungueth Fc (2e, 21pts) a l'occasion de la reprendre s'il s'impose aujourd'hui devant Dakar Sacré-Cœur (8e, 16pts) en match en retard de la 8e journée. La tâche ne sera pas simple pour les protégés de Youssoupha Dabo même s'ils partent avec la faveur des pronostics. Dakar Sacré-Cœur est une équipe qui peut alterner le bon et le moins bon et elle sort de 2 victoires et 1 nul sur ses 3 derniers matches.

L'autre rencontre du jour oppose le Jaraaf de Dakar (6e, 17pts) au Stade de Mbour (10e,

16pts). Les «Vert et Blanc» n'ont plus le choix, ils doivent l'emporter s'ils veulent se battre pour les premières places. Malgré leur bon parcours en coupe africaine, Jaraaf peine encore sur le plan local et une victoire devant son adversaire, invaincu depuis 2 matches (1 victoire, 1 nul), lui permettrait de gagner une place au classement à 2 points du leader en attendant de jouer ses deux autres matches en retard.

Programme des matches en retard de la 8e journée Ligue 1 Pro :

Samedi 17 avril 2021 :

Teungueth Fc-Dakar Sacré-Cœur : 17h00 :

stade Ngalandou Diouf

Jaraaf-Stade de Mbour : 17h00 : stade