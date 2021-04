Mauritanie: Le Premier ministre se réunit avec les cadres du ministère de l'Environnement

Nouakchott — Le Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a tenu une réunion aujourd'hui, vendredi, avec la ministre de l'Environnement et du Développement durable et son staff (secrétaire général, chargés de mission, conseillers, inspecteurs généraux, directeurs) et d'autres cadres du département.

A l'issue de la réunion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariem Bekaye, a indiqué que la réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de visites de terrain que le Premier ministre effectue auprès de tous les services gouvernementaux afin de veiller à ce que ces secteurs continuent leur mise à niveau de manière à parachever, dans les conditions optimales, l'exécution du programme du Président de la République, M. Mohamed Ould, Cheikh Al-Ghazouani.

Elle a expliqué que l'intervention du Premier ministre a porté principalement sur l'importance de l'administration dans l'ancrage du droit et du respect des textes juridiques qui représentent une référence collective.

Elle a ajouté que le Premier ministre a souligné dans son discours que l'administration doit être au service du citoyen en facilitant l'accès aux informations qu'il souhaite obtenir et en traitant avec diligence tous les dossiers qui le concernent pour trouver des solutions pratiques à ses problèmes.

Elle a noté que le Premier ministre a particulièrement mis l'accent sur le respect des horaires officiels de travail et l'impératif pour les personnels des administrations de travailler dans esprit d'équipe, d'échanger les informations, d'induire une complémentarité entre leurs structures, de s'approprier les objectifs du secteur, d'améliorer constamment leur niveau de compétence et de rechercher en permanence l'excellence.

Elle a indiqué avoir présenté, lors de la réunion, le bilan de son département au cours des deux dernières années, et dont les actions sont focalisées sur la mise en œuvre du programme du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans le domaine de la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles.

La ministre a évoqué avoir révélé certaines des lacunes, particulièrement dans les aspects les plus complexes liés à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles, et qui nécessitent des études et des recherches spécifiques.

Elle a ajouté avoir soulevé le problème de déficit en ressources humaines qualifiées auquel font face les délégations régionales de son département, déficit qui handicape l'exécution et le suivi de certains projets.

Toutefois, a-t-elle affirmé, les instructions du Premier ministre seront suivi et rien ne sera épargné pour la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould El Cheikh. El Ghazouani, de manière à ce que tous les projets et actions inscrits à ce titre soient conduits avec l'efficacité et la célérité requises.

Au cours de sa visite, le Premier ministre était accompagné du ministre secrétaire général du Gouvernement, du directeur de Cabinet du Premier ministre et d'un certain nombre de conseillers du Premier ministère.