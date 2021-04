Mauritanie: Néma - Ouverture d'un nouveau marché hebdomadaire pastoral

Néma — Un nouveau marché hebdomadaire pastoral a été ouvert jeudi dans la localité de Bir Ahel Sidi MBey relevant de la commune de Mavnadech, (moughataa de Néma). Cette ouverture est intervenue en réponse au désir des populations de la région de créer un espace favorisant le rapprochement des services de base des citoyens, notamment un marché du bétail.

L'afflux que ce marché a suscité le premier jour, à travers le nombre de voitures chargées de marchandises et de personnes, et la taille du cheptel (bovins, ovins et camelins), laisse présager d'un avenir prometteur pour le village Bir Ahel Sidi MBey. Cette dynamique peu commune enregistrée dans le village a apporté la joie et éclairé les visages des habitants qui attendaient avec impatience ce moment depuis que le marché a été autorisé en 2007.

Le maire de la commune de Mavnadech, M. Cheikh Tourad Ould Hamadi Ould Sidi MBey, a affirmé que plusieurs raisons sont à l'origine de l'ouverture de ce nouveau marché hebdomadaire. D'abord la position géographique stratégique du village, qui se trouve au Nord- Ouest de la commune de Mavnadech et est bordé à l'ouest par la commune de Touil dans la moughataa de Timbédra et au Sud par la municipalité de Bougadoum dans le district d'Amourj.

Ensuite, cette localité, située au cœur de la zone d"'Aghorat", est connue pour l'abondance de ses pâturages et de ses puits pastoraux ; elle dispose en outre, des infrastructures nécessaires : mosquées, mahadras, installations sanitaires et éducatives.

Enfin, le consensus de la population sur la nécessité d'ouvrir ce marché hebdomadaire.

Il a ajouté que la décision annoncée par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, de faire de Timbédra, un pôle de développement et l'abondance de la pluviométrie cette année faisant que la zone dispose d'un riche couvert végétal sont autant de facteurs qui ont conduit à l'ouverture de ce marché hebdomadaire dans le village.

Le maire a invité à la mise en place d'un point de collecte du lait, compte tenu de ses répercussions positives sur les conditions de vie des habitants de la région et sur la promotion de la Société mauritanienne des produits laitiers, qui est en fait le nerf économique de la wilaya.

De leur côté, vendeurs, acheteurs et prestataires, ont exprimé leur satisfaction pour l'ouverture de ce nouveau marché hebdomadaire et loué la précision de l'organisation et l'environnement propice à la conduite de leurs activités commerciales.