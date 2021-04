Cote d'Ivoire: Arsenal - Le coup de pression d'Arteta sur Nicolas Pépé

Nicolas Pépé sous pression. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal a évoqué vendredi en conférence de presse la forme actuelle de l'international ivoirien. Actuellement dans une phase positive, le joueur ne doit plus avoir l'adaptation comme excuse selon son coach.

A deux jours du match de Premier League entre Arsenal et Fulham, Mikel Arteta a lancé un message à un des hommes clés actuellement de son effectif. Nicolas Pépé n'a visiblement plus d'excuses.

« Je pense qu'il avait besoin de le faire (changer de mentalité, ndlr), oui. Il avait besoin d'une période d'adaptation et c'est fini maintenant. On ne peut plus compter sur l'adaptation, maintenant c'est une question de performances et il peut le faire. (... ) Il y a les joueurs pour le soutenir, un manager pour le soutenir. Il a tout le staff qui est prêt à l'aider et tous les coéquipiers qui l'aiment vraiment, parce que c'est un personnage vraiment sympathique. Donc il n'y a pas d'excuses. Nico (Pépé) a cette capacité mais cela dépend de lui, nous pouvons l'aider autant que nous le voulons, mais il doit avoir un état d'esprit et la cohérence pour faire ce qu'il peut faire» a indiqué en conférence l'entraîneur des Gunners.

Arrivé en 2019 à Arsenal, Nicolas Pépé (25 ans) n'a pas encore entièrement satisfait les attentes du club. Mais sa bonne forme de ces dernières semaines montre qu'il peut encore confirmer sur cette fin de saison. Les Gunners sont en demi-finale de Ligue Europa et espèrent encore sauver leur saison en décrochant ce trophée européen.