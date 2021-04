Maroc: Casablanca - Lahcen Zinoun signe son autobiographie "Le rêve interdit"

Casablanca — L'artiste chorégraphe, metteur en scène et danseur étoile Lahcen Zinoun a signé, vendredi à l'espace Papers Club à Casablanca, son livre autobiographique "Le rêve interdit", paru aux éditions "Maha".

Dans ce livre, l'artiste amène le lecture à la découverte d'un parcours aussi exceptionnel qu'unique, car sa passion pour la danse n'a pas été aisée à concrétiser, mais grâce à sa persévérance, son attachement à son amour pour la danse et son travail dur, il a pu réaliser son rêve et figurer parmi les grands noms de la scène.

"Une enfance entre idylle et contrainte", "l'envol de l'étoile", "le retour entre espérance et déception", "l'art absolument", "le cinéma, espace de liberté" et "revivifier les danses du Maroc", sont six chapitres qui brossent une vie, une expérience mais surtout une aventure.

S'exprimant au micro de la MAP, M. Lahcen Zinoun, également cinéaste, peintre, sculpteur et poète, a indiqué qu'après une longue et riche expérience, il est temps d'écrire sur tout ce passage artistique, particulièrement au profit des jeunes pour qui cette autobiographie servira de guide.

Dans ce livre, "j'écris sur mon passage au conservatoire, puis l'intégration d'une compagnie professionnelle royale en Belgique et la troisième étape est mon retour au Maroc où je me suis heurté au public, car nous n'avons pas une culture de la danse classique, par la suite je me suis penché sur les danses du patrimoine qui étaient sclérosées", explique l'artiste.

Et pour bien faire, il faut une école pour mieux répertorier ces danses, souligne M. Zinoun, ajoutant qu'avec la danse il a compris que "nous avons besoin de travail et non du talent".

"Mon livre est une expérience livrée, particulièrement aux jeunes", lance-t-il.

Pour l'artiste peintre Azeddine Hachimi Idrissi, Lahcen Zinoun est un artiste polyvalent qui a touché à plusieurs formes d'art et a majestueusement marqué la scène artistique et culturelle marocaine.

Pour M. Hachimi Idrissi, également critique d'art, le livre autobiographique "Le rêve interdit" constitue une somme d'informations précieuses qui passe en revue tous les domaines auxquels l'artiste a touché, notamment le théâtre, l'art vidéo, la danse, et la peinture.

De son côté, Mostapha Chebak, ancien professeur à l'école des beaux arts de Casablanca et préfacier du livre "Dans une offre livresque souvent formatée, il faudrait parfois tenter quelque chose de singulier, d'où l'idée de proposer aux lecteurs cette autobiographie, nimbée tant de sincérité et de mélancolie que de rigueur et de lucidité qui retrace le long et sinueux parcours du danseur étoile et metteur en scène Lahcen Zinoun".

"Cette figure artistique mérite à juste-titre cette prise de parole actionnée avec l'attribut du singulier, ce "je" nodale et jubilatoire, tellement son itinéraire courageux et volontariste sur les sentiers escarpés de l'existence tout autant que son action au profit du modernisme culturel au Maroc sont porteurs de sens et d'espoir pour les jeunes générations.

Et de s'interroger jusqu'à quand le rêve artistique, plein et entier de Zinoun restera-t-il interdit.

Pour la directrice éditoriale des éditions "Maha", Michelle Desmottes, le lancement de cette autobiographie reprend tout le parcours Zinoun qui regorge d'expériences, de sentiments, d'art et de connaissance qu'il partage avec tous.