Tunisie: Ligue 2 : Play-off / 1ère journée - Le tremplin des outsiders

La compétition pour la montée en Ligue 1 s'annonce indécise vu le pedigree des formations en présence.

Après une première phase âprement disputée, la Ligue 2 reprend ses droits ce week-end dans le cadre du play-off avec quatre rencontres étalées sur deux jours. Scindée en deux groupes, la compétition s'annonce disputée, vu ce que les formations qualifiées ont montré jusque-là lors du « warm-up » du championnat. Au sein du groupe 1, aujourd'hui, au stade olympique d'El Menzah, EGS Gafsa affronte les insulaires de l'Espoir Sportif de Jerba Midoun, un onze qui renaît de ses cendres depuis peu, après une longue traversée du désert. Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001, l'ESJ entend forcément jouer crânement ses chances d'accession cette saison, après avoir produit du jeu, gagner en rigueur et en caractère lors des premiers balbutiements de la compétition. De point de vue comptable, les insulaires ont ainsi achevé la première phase de leur groupe à la seconde place, à un point seulement de la Zliza, leader de poule.

Maintenant, face à El Gawafel Sportive de Gafsa, ce ne sera guère évident sachant que les Sudistes ont à leur tour brillé en préambule du championnat, caracolant la plupart du temps avant d'achever la première phase en tête, à deux points du Stade Sportif Sfaxien. Rétrogradé en L2 en 2016, après une présence ininterrompue parmi l'élite durant douze ans, EGSG ne peut que nourrir des ambitions légitimes cette saison après avoir mis tout le monde d'accord sur sa renaissance en cours, et ce, en dépit de la crise financière que traverse le club. A ce sujet, EGS Gafsa aurait l'intention de se retirer de la phase du play-off, comme l'ont laissé entendre les dirigeants du club récemment. Des raisons financières seraient derrière cet éventuel forfait. Attendons voir.

Olympiens et Verts se retrouvent de nouveau

Toujours dans le groupe 1, au stade du Kram, en banlieue nord, l'Olympique de Médenine devra en découdre avec les Verts du Club Sportif d'Hammam-Lif. Pour les banlieusards du sud, évoluer pas très loin de leur fief peut constituer un avantage. Sauf que le COM est décidé à retrouver son rang cette saison et retrouver à terme l'élite. Cependant, une particularité est à relever au sein du groupe 1. Le club de Boukornine a antérieurement croisé le fer avec les Olympiens de Médenine en phase 1, groupe A. Le COM avait battu à la régulière le CSHL (2-0) à l'aller, avant de plier lors du match retour (3-1) face à des Verts déchaînés. Au final, le COM a terminé en tête de groupe, à deux longueurs du CSHL. Maintenant, dans le cadre du play-off, ce sera une tout autre histoire. Pour son 77e anniversaire, le CSHL entend renouer avec la gloire et l'élite.

Club bardé de titres avec quatre trophées de champion, neuf Coupes de Tunisie et une supercoupe, le CSHL fait figure d'épouvantail en Ligue 2. Ainsi, nul doute que le club, qui a enfanté les Anis Ben Chouikha, Noureddine Bousnina, Khaled Hosni, Nabil Tasco & co, ne peut que de nouveau jouer dans la cour des grands. Mais encore faut-il prendre le play-off par le bon bout et annoncer la couleur d'entrée face au COM. Médenine, parlons-en. En 1997, l'Olympique de Médenine accède méritoirement en Ligue 1. Mais à partir de 2002, il s'enlise et s'enfonce dans les abysses de notre football, allant jusqu'à chuter en L4 lors de l'exercice 2010-2011. Après avoir porté sa croix durant un bon bout de temps, le club retrouve de la hauteur et de l'ambition en 2017, atteignant de nouveau l'élite. Ce n'était cependant pas pour s'y inscrire dans la durée car le vrai décollage semble promis pour cette saison, avec une équipe qui a caracolé en tête de groupe, de bout en bout, sans jamais céder son fauteuil de leader. Doté d'un groupe talentueux et d'un coach valeureux, en l'occurrence Moncef Chergui, le COM a une belle carte à jouer cette saison.

La Zliza au révélateur de l'Espoir

Passons au groupe 2 de la compétition. Du côté du stade de Soliman, au Cap-Bon, demain, l'AS Gabès reçoit l'ES Hammam-Sousse dans le cadre d'un choc qui promet d'être disputé. La Zliza a achevé la phase 1 en tête, à une longueur de l'ES Jerba. Quant aux Sahéliens de l'ESHS, après avoir rongé leur frein en début de parcours, ils ont appuyé sur le champignon pour atteindre à terme la seconde place d'accessit, à deux points du leader, l'ES Zarzis. Deux anciens pensionnaires de la Ligue 1, l'Espoir et la Zliza entendent bien revivre les sensations qui les ont menés vers l'élite il y a quelques années. Match équilibré en perspective.

Au bon souvenir des années fastes !

Enfin, et toujours demain, la dernière explication du groupe 2 mettra aux prises l'Espérance Sportive de Zarzis au Stade Sportif Sfaxien. Les « 3S » ont fini la phase 1 au second rang, à deux points de Gafsa. Zarzis, à son tour, a fait prévaloir sa force tranquille tout au long de la compétition, s'adjugeant finalement la pole position avec trois longueurs d'avance sur l'ESHS. Vainqueur de la Coupe de Tunisie en 2005 (période où les « Sang et Or » du Sud ont connu leur apogée), l'ES Zarzis est par la suite tombée de son piédestal avec une chute vertigineuse en L2 lors de la saison 2007-2008. Ce faisant, l'ESZ aura fort à faire contre un ensemble sfaxien qui ne manquera pas de se rappeler au bon souvenir de l'époque où les « 3S » ont passé plus de sept saisons en Ligue 1 ! Du côté de Sfax, on espère que l'histoire se répète, à terme...

Le programme

Aujourd'hui - Groupe 1

Stade d'El Menzah : 13h30 EGS Gafsa-ES Djerba

Stade du Kram : 13h30 Club Olympique de Médenine-CS Hammam-Lif (Watania 1).

Demain - Groupe 2

Stade de Soliman : 13h30 AS Gabès-ES Hammam-Sousse

Stade Hammam-Lif : 13h30 ES Zarzis-Stade Sportif Sfaxien