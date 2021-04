Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - Bersyl Obassi mène le classement des buteurs

La Ligue nationale de football (Linafoot) a publié le top 7 des meilleurs buteurs de la première phase de la compétition. Il est dominé par Bersyl Obassi.

Au total cent soixante-quinze buts ont été inscrits en quatre-vingt-onze matches disputés pendant la première phase soit une moyenne de 1,92 buts par matches. Au terme de la première phase, Bersyl Obassi Ngatsongo mène le peloton de tête avec huit réalisations. Le joueur de l'As Otohô devance l'ancien meilleur buteur Carl Wunda Ngana. Le Diablotin le talonne avec six buts. Derrière Junior Elenga Kanga de Cara, Serdège Nsouari de la Jeunesse sportive de Talangaï, Saïra Issambet de l'Etoile du Congo, Deldi Muriel Goyi de l'As Otohô et Wilden Bokouya Assa du Racing club de Brazzaville disputent la troisième place avec cinq réalisations chacun.

Pour leur efficacité devant les buts, d'autres joueurs se sont rapprochés du top 7. Ismaela Diarra de l'As Otohô, Kitoko Kisendo et Archange Bintsouka tous deux de l'AC Léopards, Judea Mouandzibi de l'Etoile du Congo, Joslin Mouelet de Nico-Nicoyé et Edby Mountou du FC Nathalys ont chacun inscrit quatre buts.

Exaucé Nzaou de la JST, Gloire Ngambaly du RCB, Kennedy Chadly et Antoni Mavoungou tous deux de l'AC Léopards, Brel Makita Mapana et Belhamy Mbou de Cara ont, quant à eux, marqué trois buts tout comme Domi Massoumou et Christ Baze Ibata, tous deux du FC Kondzo, Lorry Nkolo des Diables noirs, Prince Sama de Nico-Nicoyé et Adams Tchibinda de l'AS Cheminots.

Les joueurs comme Konté Mandala de l'As Otohô, Atipo Akouala, Ngouala Lobanda de l'Interclub, Kibama Maloula de JST, Edo Mulodi Zouazou de l'Ac Léopards, Richi Ondongo de Cara, Ebengué Obomandzanga de Patronage, Van Andzono et Gédéon Madinga de l'Etoile du Congo, Hardy Binguila et Dharles Kalonji des Diables noirs, Christ Nguedzemi de Nico-Nicoyé et Carvalho Botamba du FC Nathalys ont trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Près de 48 joueurs ont au moins marqué un but. Jeordy Ndecket du FC Nathalys, Overcien Ngoma des Diables noirs et Ngoma Koundi sont les joueurs qui ont marqué contre leur camp.