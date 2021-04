Cote d'Ivoire: Seko Fofana - « Je suis quelqu'un qui travaille énormément et se sacrifie beaucoup »

Le choix de Seko Fofana de rejoindre le RC Lens cet été n'a pas toujours été compris. Mais il l'assume sans le moindre regret.

Seko Fofana monte en puissance. Transfuge de l'Udinese l'été dernier, le milieu de terrain de 25 ans a mis un peu de temps pour prendre ses marques en Artois, mais dégage aujourd'hui une puissance qui fait du bien à tout le groupe. Dans une interview accordée à France Football, l'Ivoirien est revenu sur son retour en Ligue 1 française avec le RC Lens, après avoir passé 4 ans en Serie A italienne.

« La Ligue 1 est très différente aujourd'hui. C'est difficile d'avoir des souvenirs précis d'il y a cinq ans, mais le style de jeu de certaines équipes a changé. Je trouve qu'il y a plus d'équipes joueuses. C'est un Championnat complètement différent par rapport à la Serie A », a laissé entendre l'ancien joueur de Bastia, avant de revenir sur ses débuts difficiles avec Lens. Il dit ne pas regretter son choix : « On va dire que ça a surtout été une perte de temps, un retard à l'allumage. Je suis très content parce que quand j'ai fait le choix de rejoindre Lens, j'ai été confronté à plein de personnes qui ne comprenaient pas. Que ce soit en Italie, les supporters de l'Udinese, l'entourage ou même les amis qui parfois remettaient ma décision en question. Quand on voit ce qu'il se passe depuis, beaucoup retournent leur veste. Je savais que j'allais être confronté à tout ça mais j'avais un challenge avec le club. Je n'ai jamais douté de mon choix ».

Comme tout joueur qui change de milieu, le début de Seko Fofana n'a pas été du tout facile à Lens. Mais c'est désormais une mauvaise passe derrière lui et il en jouit pleinement. « Aujourd'hui, tout va mieux. C'est d'abord grâce au staff et à mes partenaires qui m'ont aidé à remonter la pente. Je savais que ça finirait par bien se passer tôt ou tard, parce que je suis quelqu'un qui travaille énormément et se sacrifie beaucoup. Je suis arrivé à prendre du recul et à tranquillement faire mon travail de mon côté pour revenir à mon meilleur niveau. Je suis content de la saison et de la façon dont on a montré aux gens que le RC Lens est de retour. C'est ce qui me fait le plus plaisir », a confié le milieu de terrain de 25 ans.

« Mon objectif, c'est de monter en puissance. Je sais que j'ai les qualités pour jouer plus haut », a conclu Seko Fofana. Cette saison, l'Ivoirien a disputé 25 matchs en championnat avec le RC Lens, pour deux buts et trois passes décisives.