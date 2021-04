Congo-Brazzaville: Reggae - Le groupe Conquering Lions s'est produit à Brazzaville

Originaire de Pointe-Noire, le groupe Conquering Lions a donné un concert, le 16 avril, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville. La troupe des lions, comme on les appelle, a fait danser les mélomanes de Bacongo.

Reconnu comme l'une des meilleures formations musicales de reggae en République du Congo, le groupe Conquering Lions a démontré son côté féroce, en interprétant ses chansons cultes, le temps d'une soirée riche en sons et en couleurs. Déterminé à consolider sa réputation musicale croissante en s'établissant comme un groupe incontournable dans l'univers du reggae, Conquering Lions a livré dans la capitale Mfoa, un spectacle inoubliable. Ce groupe a une fois de plus confirmé le talent de ses artistes. Dès l'entame du show, il a replongé le public brazzavillois dans l'univers du reggae, en interprétant des chansons de Bob Marley, Peter Tosch et autres.

Pour son premier concert à Brazzaville, le groupe Conquering Lions a frappé fort, il a livré une prestation incroyable pleine d'émotion. Dans cette euphorie où l'ambiance s'est vite installée, les guitares émettaient des sons chaleureux au rythme de la Jamaïque. Le leader du groupe, Patrick Bikoumou, s'est pris au jeu en lançant le cri fétiche des rastas : « Jah rastafari » et la foule l'ovationnait. Il faut dire que, depuis quelques années, ce groupe ne cesse de faire vibrer le public au rythme de ses sonorités.

Les Brazzavillois de Bacongo ont été témoins des prouesses du groupe. Ils ont avoué de ne jamais avoir vu autant de monde et un tel enthousiasme lors d'un concert de reggae. « C'était un grand moment de plaisir et de détente car, à un certain moment, nous avons cru suivre un concert de Bob Marley et son groupe les Wailers », a dit un passionné du reggae. Notons que Conquering Lions est composé des artistes comme Jah Maraï, Sa Majesté, Jah Kaya, Jean Marie, Dersy, Cuivres Klaus, Prince, Bass Mardo, Jah Rock et le leader du groupe, Patrick Bikoumou. Ce groupe est capable de retranscrire en musique les émotions en privilégiant un reggae urbain et métissé en français et kongo.