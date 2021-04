Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Croatie, Italie, Pays-Bas, Roumanie et Suisse)

Angleterre, 32e journée, 1re division

Niels Nkounkou est resté sur le banc lors du match nul concédé par Everton face à Tottenham (2-2). Les Toffees de Carlo Ancelotti sont 8e à 1 point des Spurs de José Mourinho.

Pays-Bas, 34e journée, 2e division

A quatre journées du terme du championnat, Cambuur-Leeuwarden est assuré de monter en première division. Vainqueur d'Helmond Sport 4-1, Cambuur compte désormais 12 points d'avance sur le 2e et 15 sur le 3e. Rappelons que les deux premiers sont promus directement en Eredivisie et que les équipes classées entre les 3e et 8e places jouent les barrages.

Remplaçant, David Sambissa est entré à la 81e, alors que le score était acquis.

Croatie, 29e journée, 1re division

Osijek l'emporte chez le Hadjduk Split (1-0). Sans Merveil Ndockyt, convalescent.

Osijek est premier avec 1 point d'avance sur le Lokomotiv Zagreb, qui compte néanmoins 2 matches en retard.

Italie, 34e journée, 2e division

Gabriel Charpentier est resté sur le banc lors du succès d'Ascoli à SPAL (2-1). Avec 37 points, Ascoli reste dans la zone rouge.

Roumanie, 1re journée des play-down, 1re division

Viitorul s'incline sur le terrain de l'UTA Arad (0-1), malgré la titularisation en pointe de Juvhel Tsoumou.

Suisse, 29e journée, 2e division

Lausanne-Ouchy s'éloigne du podium après son match nul à Winterthur (1-1). Les Vaudois comptent désormais 9, 6 et 3 points de retard sur les trois premiers. Seules les deux premières places ouvrent la porte à la montée (directe pour le premier, via les barrages pour le second).

Remplaçant, Guy Mbenza est entré à la 66e.