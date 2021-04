Angola: João Lourenço est de retour à Luanda

Luanda — Le chef de l'État angolais, João Lourenço, est retourné vendredi soir à Luanda, après avoir assisté à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso, à Brazzaville, République du Congo.

À son arrivée à la base aérienne militaire de Luanda, João Lourenço, accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, et des membres de l'exécutif angolais.

À Brazzaville, où il est arrivé ce matin, le chef de l'État a assisté à la cérémonie d'investiture du président congolais, qui s'est tenue au Palais des Congrès.

Réélu le 21 mars, Denis Sassou Nguesso a remporté les élections avec 88,57% des voix, pour un nouveau mandat de cinq ans.

La République du Congo est bordée au nord par le Cameroun et la République centrafricaine, à l'est et au sud par la République démocratique du Congo, au sud par la province angolaise de Cabinda et à l'ouest par le Gabon et l'océan Atlantique.

Le Congo a une population estimée à 5,381 millions d'habitants.

L'économie du pays est centrée sur la production industrielle, responsable de 71 pour cent du produit intérieur brut (PIB) national, suivie du secteur des services, avec 25 pour cent, et de l'activité agricole, avec 4 pour cent.

L'Angola et le Congo entretiennent des relations de coopération privilégiées dans les domaines politique, diplomatique, économique et culturel, et sont membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

