Guinée: Cherif Abdallah » Je me suis fait une mission qui est celle de réconcilier les populations guinéennes. »

J'ai décidé d'envoyer ce message au peuple de Guinée pour l'unité et la réconciliation des guinéens. Et je souhaite être entendu et bien entendu.

Je me suis fait une mission qui est celle de réconcilier les populations guinéennes. J'invite toutes les filles et fils de la République de Guinée où qu'ils se trouvent de me soutenir dans ce sens.

Mon combat qui est mon souci principal actuellement va commencer par ma région d'origine qui n'est autre que le Fouta Djallon pour s'élargir aux autres régions.

Au Fouta Djallon, qu'on soit Diakanké, Sarakolé, Peulh, etc, que chacun purifie son cœur pour une véritable unité de la région.

Sans la réconciliation, l'unité, notre cher Guinée ne va pas connaître le développement tant rêvé par ses filles et fils.

Le bateau va très prochainement bouger. Que chacun s'embarque pour qu'on puisse arriver à destination ensemble.

Ensemble unis et solidaires, notre Guinée va décoller et chacun de nous va gagner.

Chérif Mohamed Abdallah Haïdara

(Citoyen Guinéen soucieux du devenir de sa nation)