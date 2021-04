Maroc: Botola Pro D1 - Le Raja et la RSB appelés à secouer le cocotier

Aprèsle match WAC-MCO devant être disputé vendredi, la 12ème journée de la Botola Pro D2 se poursuivra ce vendredi par la programmation de deux rencontres qui s'annoncent sous de bons auspices. Le Moghreb de Tétouan, qui alterne le bon et le moins bon, accueillera le Raja sous la conduite de son nouvel entraîneur le Tunisien Lassad Chabi, qui a signé jusqu'à la fin de la saison avec la possibilité de prolonger son contrat si les bons résultats suivaient.

Toujours vendredi, la RSB, qui peine à se relancer, sera attendue de pied ferme à Agadir pour se mesurer à un Hassania pas du tout prêt à lâcher du lest. Samedi, l'OCS et le FUS, deux formations qui se positionnent dans le ventre mou du classement, affronter ont respectivement le RCOZ et laRCAZ, deux écuries qui ferment la marche.

En ce qui concerne les rencontres dominicales, le Youssoufia de Berrechid aura fort à faire face à l'ASFAR, auteur de résultats probants dernièrement, le MAS, mal en point, donnera la réplique au SCCM, qui vient de renouer avec la victoire, et le DHJ, qui collectionne les contre-performances, croisera le fer avec l'IRT, adversaire outillé pour regagner le bercail sans le moindre dégât. Par ailleurs, les clubs de la Botola Pro D2 aborderont en cette fin de semaine les péripéties de la 18ème journée.Vendredi à partir de 16 heures, l'ASS jouera le KAC, alors que WST sera à l'épreuve du CAK. Samedi, place aux matches OD-JSS, KACM-CJBG et WAF-RAC, tandis que la programmation de dimanche renferme les partiesTAS-OCK, SM-IZK et RBM-UTS.