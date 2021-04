Angola: Le MCTA met en valeur la richesse du patrimoine culturel angolais

Luanda — Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement (MCTA) a souligné, dimanche, le patrimoine national comme un témoignage du parcours historique et de la sensibilité des Angolais dans différents contextes et situations.

Dans un message dans le cadre de la Journée internationale des monuments et des sites, le MCTA indique que l'Angola possède un patrimoine historique, culturel et naturel considérable, mettant en valeur les bâtiments, les sites et les lieux de mémoire, l'art rupestre, les parcs naturels, la faune et la flore.

Selon le département ministériel, assurer la transmission de l'héritage historique et patrimonial aux générations futures, dans un processus éducatif de préservation et de conservation, relève de sa responsabilité, à travers l'Institut national du patrimoine culturel (INPC).

Il ajoute que tout au long de l'année en cours, à la suite des actions de préservation et de diffusion du patrimoine artistique et culturel, le Sona, figures géométriques (dessins dans le sable) de la région de l'Est, Praça da Independência, Largo do Pelourinho, à Luanda, l'Ombala de Bailundo (Huambo) et les débris du palais du gouvernorat provincial de Cunene, ont été classés.

Les données disponibles indiquent que le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement a inventorié 1357 biens culturels susceptibles d'être classés comme monuments et sites nationaux, car ce sont des traces de villes et d'actions humaines du passé qui doivent être partagées, à un moment où le pays donne priorité à la gestion, préservation et mise en valeur du patrimoine existant, ainsi que sa sauvegarde et sa diffusion.

Dans le pays, 280 biens ont été classés au patrimoine culturel immobilier et trois biens ont été inclus dans la liste indicative de l'UNESCO.