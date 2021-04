Angola: "Le MPLA est attentif au scénario sociopolitique et économique actuel" - Diógenes de Oliveira

Dundo (Angola) — Le coordinateur du groupe de suivi du secrétariat du Bureau politique du MPLA pour la province de Lunda Norte, Diógenes de Oliveira, a déclaré samedi, à Dundo, que «le parti est attentif à l'actuelle situation sociopolitique et économique du pays.

S'exprimant à l'issue de la rencontre régionale du MPLA à l'Est, au cours de laquelle le parti a analysé la situation sociale et économique de cette région du pays, réunissant les trois secrétaires provinciaux de Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico, respectivement Ernesto Muangala, Daniel Neto et Gonçalves Muandumba, le politicien a dit que le MPLA mettait en œuvre des politiques concrètes visant la réforme administrative de l'État et la diversification de l'économie nationale, donnant plus d'espace aux hommes d'affaires nationaux et étrangers.

Il a souligné que le MPLA, de par son histoire, adopte, à chaque instant, les positions qu'il juge opportunes pour galvaniser son action politique sur tout le territoire national, visant à surmonter les phénomènes sociaux, politiques et économiques, optant pour l'inclusion dans la recherche de solutions.

Il a ajouté que le parti, du point de vue de ses performances politiques, défend et a toujours défendu la démocratie comme modèle de gestion de la société angolaise et conquiert sa place avec patriotisme, dignité et surtout, au service du peuple angolais.

D'autre part, il a souligné que la région orientale du pays a une place digne dans l'histoire de l'Angola, car c'est là que les documents qui ont conduit l'Angola à la paix, à la stabilité et à l'harmonie sociale ont été signés.

Il a appelé au renforcement des actions visant à lutter contre la corruption, l'impunité et les crimes connexes, en vue de construire une société digne, juste, honnête et patriotique.