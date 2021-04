Angola: Le Sinptenu annonce une grève pour le 22 avril

Luanda — Le Syndicat des enseignants et travailleurs de l'Enseignement non universitaire (Sinptenu) a annoncé, samedi, à Luanda, une grève générale interpolée dans les institutions d'enseignement publics et privés, à partir du 22 de ce mois.

La déclaration de grève, pour une période interpolée, a été approuvée lors d'une assemblée générale dudit syndicat, tenue samedi dans la capitale du pays.

Selon le secrétaire général du Sinptenu, Victor Guimbi, la première période de grève a lieu du 22 au 27 de ce mois, la deuxième du 24 au 27 mai et la troisième et dernière du 14 juin au 2 juillet prochain.

A la base de la grève, a-t-il expliqué, se trouve la "non-promotion de catégorie des agents éducatifs, l'exigence d'affichage des dates pour que le ministère de l'Éducation (MED) réponde à la proposition de l'échelle salariale et de l'attribution de l'assurance maladie ».

Il a ajouté que les salaires actuels ne répondent plus aux besoins des membres, compte tenu des conditions sociales aggravées par la crise économique et financière et, dernièrement, par le Covid-19.

Le Syndicat national des enseignants et des travailleurs de l'enseignement non universitaire (SINPTENU) a été créé le 6 février 2008, en vue de sauvegarder les droits et les intérêts des professionnels et des syndicalistes de la classe.