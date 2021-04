Tunisie: Osez les couleurs pastel

Robes, chemises, pantalons, sacs et même les accessoires comme les ceintures en couleurs pastel sont très en vogue en ce moment. Ce qui nous rappelle certainement le printemps, les beaux jours, le soleil et les jours happy. Alors, osez porter toutes les couleurs pastel et gaies qui se marient bien avec les accessoires et le reste de la tenue pour avoir un look super joli et tendance...

A l'approche du printemps et l'été, c'est enfin le temps de dire adieu aux couleurs hivernales et d'égayer sa penderie et sa journée, avec les couleurs de la saison à venir : les couleurs pastel, ou, comme disent nos amis anglais, «sorbet pastel tones».

C'est, certes, une tendance revue l'année dernière, surtout dans les blazers, mais ce printemps-été, c'est un vrai must have et pour absolument tout : robe, t-shirt, jupe, sac, etc.

Ces couleurs aux tons lilas, citron, menthe... nous rappellent impérativement les parfums de glace, gourmand et à la fois captivant. N'ayez crainte, ces couleurs vont à tous les teints, et seront d'autant plus impressionnantes avec un bronzage.

On peut choisir un total look «mint green», blazer et pantalon compris, pour les plus osés, ou jouer avec les couleurs en cassant avec un t-shirt blanc et un sac jaune. Pour les adeptes du look bohème, une longue robe en lilas avec sandales sera parfaite.

Une robe-chemise en dentelle blanche est à associer avec un gilet en laine douce vert pistache pour les journées fraîches. Les plus coquines oseront une robe «babydoll» rose poudré, corail ou pêche.

La tendance pastel est aussi présente dans les accessoires, sac à main, ceinture et chaussures. Le sac jaune est l'une des pièces phares de cette saison, et un rappel au soleil et au beau temps. Du jaune «citron» au «beurre frais», les déclinaisons sont au rendez-vous.

Les jupes midi sont une tendance de ce printemps-été, avec un nuancé de couleur, lavande, vert, jaune citron, rose pastel, etc.

Il faudra tout de même bien choisir ses nuancés et bien associer les couleurs. La lavande ou le lilas se marie très bien avec le vert, le blanc, le jaune, le kaki... Le «sorbet» framboise ira parfaitement avec un vert «mint». Il est possible d'associer plusieurs couleurs à la fois ou de rester dans la «safe zone», en mettant en valeur certains items.

Quant à la couleur blanche, super tendance, elle est synonyme de pureté, de sensualité et de style épuré. On retrouve cette couleur dans les sacs à main, dans les mules tendance du printemps et même dans la chemise blanche, qu'on la porte avec une ceinture et des jeans ou des leggins.

La couleur blanche, couleur phare de la saison, on la retrouve également dans les robes, à dentelles ou à crochets, style redevenu très à la mode actuellement. On peut bien porter la robe blanche avec des chaussures, notamment des baskets blanches pour un style super sporty, sinon avec des mules blanches ou grises. On ose le total look en monochrome en blanc, super tendance, en bien associant le sac et les chaussures en blanc.

A vous de jouer avec les couleurs, les matières pour créer à chaque fois un style différent, afin d'égayer vos journées avec des couleurs à la fois tendance et super «shinny» !